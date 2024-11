Black Friday, il giorno degli sconti. Ma Federmoda avverte: “Le svendite sono causa delle chiusure dei negozi”

Genova. Mentre i genovesi si apprestano a prendere d’assalto le vie dello shopping in occasione della giornata dedicata alle promozioni del Black Friday, c’è chi invece “fa i calcoli” per provare a governare un fenomeno globale all’interno di un delicato equilibrio locale, cercando di tutelare chi, venerdì neri a parte, ogni giorno deve fare i conti con numeri, entrate e uscite per difendere il proprio lavoro.

“Come sempre vogliamo invitare i genovesi e i visitatori a scegliere i negozi di vicinato per i loro acquisti, quei negozi peculiari della nostra città che seguono le regole per rispetto dei clienti ma anche degli altri colleghi”. Questo l’appello di Manuela Carena Presidente Federmoda Confcommercio Genova, appello accompagnato da un’analisi di quello che oggi è il meccanismo delle promozioni e del commercio.

Il Black Friday, infatti, è una giornata di promozione organizzata in deroga ad una legge regionale del 2007 che impone il divieto di qualsiasi vendita promozionale o scontistica pubblicizzate nelle vetrine sia reali che virtuali nei 40 giorni precedenti all’inizio dei saldi invernali, quest’anno previsti dal 4 gennaio. Il divieto è scattato il 25 novembre: “La ratio è la tutela e la salvaguardia di un periodo di vendite a prezzo pieno, quello natalizio, importantissimo per le attività commerciali che lavorano seriamente, onestamente e instaurano con i propri clienti un rapporto trasparente e di fiducia lungo tutto l’anno – spiega Carena – il BF è un fenomeno planetario quindi inutile tentare di eliminarlo, anche se da anni come sindacato abbiamo scelto di non assecondarne le varie derive come i black weekend o le black week all’interno dei 40 giorni perché crediamo che le continue svendite alla lunga siano uno dei principali motivi di chiusure e abbassamento del livello dell’offerta commerciale, nonché una delle cause principali del venir meno del rapporto di fiducia tra commerciante e cliente”.

Una corsa alla promozione (e al conseguente accalappio del cliente) che si inserisce in un contesto particolarmente delicato: “Il momento è molto difficile per il commercio del nostro territorio di Genova e Provincia – prosegue Carena – ogni giorno leggiamo di un negozio storico che chiude, ma abbracciare la politica del prezzo stracciato e delle continue svendite mette sempre di più i nostri negozi in concorrenza con i vari e-commerce, le catene e i centri commerciali segnando l’inizio della fine, perchè quel tipo di concorrenza è per noi ‘piccoli’ insostenibile. Noi dobbiamo offrire altro, noi siamo altro, siamo la storia di questa città, siamo esperienza, consulenza, qualità, fiducia, presidio e rapporti umani. Contribuiamo a rendere peculiare le nostre città e i cittadini per questo ci scelgono e a chi ci sceglie tutto l’anno è sempre assicurato anche un trattamento speciale”.

Alcuni dati sul Black Friday dalla Federazione Moda Italia Confcommercio. Quest’anno il Black Friday vede un incremento significativo degli italiani pronti allo shopping: il 67,2% rispetto al 60% dell’anno scorso, soprattutto donne e adulti sotto i 50 anni, in particolare del Nord Italia. Quasi 2 su 3 approfittano di questo giorno di sconti per comprare i regali di Natale in anticipo. Tra gli articoli ricercati rimane in testa l’abbigliamento, anche se con una leggera diminuzione, da un anno all’altro, dal 57% al 53%. L’elettronica fa un balzo in avanti passando da un 44,7% a un 52,2%. Bene anche i prodotti per la cura della persona, gioielli, libri e articoli per bambini. Si spende anche di più: il budget medio destinato alle spese durante il Black Friday ammonta a 261 euro, contro i 236 euro del 2023.