Bilancio comunale, la minoranza diserterà la presentazione ai municipi al Teatro della gioventù

Genova. “Non è bastato smantellare completamente i municipi, cancellando le risorse necessarie ad agire per rispondere ai bisogni di prossimità dei cittadini sui territori, per l’ennesimo anno il vicesindaco Piciocchi si prepara a sostituire di fatto le sedi istituzionali municipali con una doppia passerella elettorale al Teatro della Gioventù a carico dei contribuenti”.

La minoranza in consiglio comunale e nei municipi, con una nota congiunta, torna ad attaccare – a un anno di distanza – sulle modalità di presentazione del bilancio ai “parlamentini”. La nota è firmata dai gruppi consiliari di Partito Democratico, Genova Civica, Lista Rossoverde, M5s, Misto-Azione, Massimo Ferrante, Valbisagno Insieme, Romeo Presidente.

I gruppi consiliari di minoranza in Comune e nei municipi non parteciperanno alle due assemblee previste al Teatro della Gioventù.

“Si confermano le modalità che in questi anni hanno lasciato i consiglieri municipali eletti dai cittadini senza alcuna possibilità di vedere riconosciuto il proprio ruolo di rappresentanza dei bisogni dei territori di elezione sulle scelte spesso calate dall’alto della giunta Bucci-Piciocchi – si legge nella nota – quest’anno tutto ciò verrà fatto in un contesto ancora più incredibile, con un vicesindaco “reggente”, che l’unica cosa che sembra avere a cuore è la sua campagna elettorale, in un goffo tentativo di prendere le distanze dai disastri della Giunta che lo ha visto come massimo protagonista”.

“In una Genova con la Tari tra le più alte d’Italia – conclude la nota – dove si continua a riversare denaro dei cittadini nell’operazione privata del Waterfront, mentre si taglia sui servizi pubblici, la promessa di una nuova stagione basata sulla partecipazione si ferma alle mail di invito del Vicesindaco Piciocchi per due assemblee “informali” e senza valore con il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Piciocchi in veste di candidato-controfigura di Bucci. Una modalità umiliante per la dignità dei Consigli Municipali e della città tutta, alla quale – anche e a maggior ragione quest’anno – non riteniamo di prendere parte”.

Il presidente del municipio Bassa Val Bisagno Angelo Guidi, però, difende il vicesindaco e replica alla minoranza. “Ringraziamo per la disponibilità il vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, che, come già lo scorso anno, ha organizzato incontri con tutti i Municipi, aperti a tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, per approfondire le tematiche legate al bilancio. Il vicesindaco, nonostante sia impegnato in lunghe e quasi quotidiane sedute di commissioni sul Bilancio in consiglio comunale, si è fatto diretto promotore di un’iniziativa che dovrebbe essere apprezzata non solo nel merito, ma anche nel metodo perché pensata nell’ottica della partecipazione e della condivisione e rivolta a chi ha davvero voglia di sviscerare i problemi e comprendere una materia come il bilancio comunale di certo non semplice”, dice Guidi.

“Fanno veramente sorridere le critiche sollevate da chi evidentemente pensa che approfondire il bilancio sia tempo perso o forse chi ha già detto che non parteciperà lo ha fatto perché ha scoperto che non prenderà il gettone di presenza? Altro che passerelle a carico dei contribuenti: chi parteciperà lo farà per capire, nel proprio tempo libero, il bilancio di una grande città come Genova, chi preferirà stare al calduccio a casa evidentemente avrà altre priorità. Ricordiamo infine che la richiesta di queste riunioni al Teatro della Gioventù è arrivata proprio dalla minoranza nei Municipi e che per la prima volta è stato proprio l’assessore al Bilancio Piciocchi ad aver allungato il termine per la delibera del parere sul bilancio dei Municipi da 10 a 20 giorni nell’ottica di dare più possibilità di approfondimento e di confronto”, conclude il presidente del municipio Bassa Val Bisagno.