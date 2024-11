Benessere della mente e felicità, incontro aperto con gli specialisti di Asl3

Genova. Mercoledì 20 novembre 2024 dalle 15.30 alle 17.30 al piano terra del Centro Commerciale Fiumara (in via Fiumara 15-16) è in programma “Benessere della mente e ricerca della felicità”, il quarto evento aperto alla cittadinanza nell’ambito del Progetto Agorà dedicato ai corretti stili di vita.

Focus dell’incontro, ad accesso libero e gratuito, prevenzione e cura della salute mentale. Di seguito il dettaglio di temi e interventi: “Avere cura del proprio cervello” con il dott. Fabio Bandini, direttore S.C. Neurologia Asl3; “Promuovere il benessere mentale si può!” con il dott. Paolo Peloso, direttore S.C. Salute Mentale Distretto 9 Asl3.

A moderare gli incontri il dott. Roberto Rosselli, Dirigente Professioni Sanitarie della Prevenzione Asl3 Il Progetto Agorà si propone di promuovere la salute attraverso incontri informali in luoghi di aggregazione sociale offrendo ai cittadini l’opportunità di approfondire argomenti legati alla prevenzione e alla promozione della salute durante momenti di tempo libero, incoraggiando così l’attitudine ad attuare scelte consapevoli (self-empowerment). L‘evento è organizzato dal Dipartimento corretti stili di vita Asl3 in collaborazione con il Centro Commerciale Fiumara e prevede ampio spazio per le domande del pubblico.