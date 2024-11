“Basta precari nel settore bancario”, volantinaggio di protesta davanti al Banco Desio

Genova. Giovedì 28 novembre alle 14,30 in largo Pertini, davanti alla filiale del Banco Desio, Fisac e Nidil Cgil organizzano un volantinaggio di protesta dei precari della banca per chiedere la stabilizzazione.

A Genova attualmente ci sono sette filiali del Banco Desio, quella di De Ferrari più altre sei ex Carige/Bper, acquisite nel 2023. I sindacati fanno sapere che in totale i dipendenti sono una cinquantina, e secondo le stime della Cgil l’organico è sottostimato di almeno un 15 per cento.

“La carenza di organico è sotto gli occhi di tutti: clientela, cittadini e soprattutto dei dipendenti – sottolineano Fisac Cgil e Nidil Cgil Genova – Non voler stabilizzare lavoratori e lavoratrici interinali e somministrati che lavorano alle loro dipendenze dal febbraio 2023, ma la maggior parte erano già in forza a Carige/Bper, e quindi ben prima di quella data, è inaccettabile”.