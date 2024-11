Sistemi bancari in down: problemi con pagamenti elettronici e prelievi

Genova. Pagamenti elettronici off limit dal primo pomeriggio di giovedì praticamente in tutta Italia, Genova compresa. Migliaia di persone hanno riscontrato problemi a utilizzare il pos, a pagare con il bancomat e a prelevare denaro, e si sono viste rifiutare le transazioni in bar, ristoranti, negozi e supermercati.

La conferma del disservizio è arrivata da Nexi Payments, che ha riferito di avere ricevuto una segnalazione da Worldline di un loro “incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia” che ha messo fuori uso i sistemi di pagamento. Lo ha reso noto proprio la società, in un nota in cui sottolinea che “seguiranno eventuali successive comunicazioni non appena verranno fornite nuove informazioni da parte di Worldline”.

Oltre alle banche, il problema riguarda tutti i sistemi di pagamento digitale, da PayPal a ApplePay passando per Visa, Mastercard e American Express. A essere interessato sembra essere il circuito delle carte di debito, coinvolti molti istituti bancari tra cui Bper, Bpm, Unicredit, Credit Agricole, Monte dei Paschi di Siena. A molte persone non è dunque rimasto altro da fare che pagare in contanti o rinunciare all’acquisto.

Gli stessi istituti bancari, tramite home-banking, stanno inviando messaggi ai clienti per informare dell’esistenza di un “problema tecnico sulla rete italiana”.