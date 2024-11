Banca Ifis sarà main sponsor della Sampdoria fino al 2029

Genova. Banca Ifis e Sampdoria insieme fino al 2029. La challenger bank, già main jersey sponsor dal 2021, sarà a fianco del club doriano per i prossimi quattro anni, fino al termine del campionato 2028/29.

Nell’ambito di questo accordo pluriennale di sponsorizzazione, Banca Ifis e Sampdoria svilupperanno progetti di inclusione sociale e sportiva a favore dei giovani sul territorio ligure, a conferma dell’impegno da parte di entrambe le società nel generare un impatto positivo sulla collettività attraverso lo sport.

“Il rinnovo con Banca Ifis è una notizia che ci rende davvero soddisfatti, ma ancor prima orgogliosi. Questa partnership va ben oltre il semplice sostegno economico: rappresenta un connubio tra due realtà che condividono valori come la passione, l’impegno e la voglia di crescere. Oltre a ciò che si vede in pubblico Banca Ifis lavora in silenzio a progetti di solidarietà legati al mondo Sampdoria che rendono unico questo partner. Sono convinto che insieme potremo raggiungere grandi risultati e regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi”, dichiara Matteo Manfredi, il presidente della Sampdoria.

“Abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il nostro legame con la Sampdoria anche per le prossime quattro stagioni sportive per sostenere ancor più concretamente il club in questa sua nuova vita societaria. Con Sampdoria condividiamo i valori positivi dello sport e la volontà di sostenere un territorio al quale siamo profondamente legati. È per questo che, oltre alle iniziative strettamente collegate al brand, svilupperemo un programma a favore dell’inclusione dei giovani con l’obiettivo di generare un impatto positivo sul territorio”, aggiunge Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la possibilità di brandizzare il fronte della maglia da gioco della prima squadra maschile, femminile e di quella di tutte le rappresentative giovanili, con il logo Banca Ifis o con quello “Rendimax”, il marchio del conto deposito della Banca, attualmente presente sulle maglie per stagione ‘24-‘25.

Banca Ifis sarà presente anche sui capi pre-gara e di allenamento della prima squadra maschile oltre che sui diversi supporti comunicativi e promo-pubblicitari a bordo campo: led, backdrop, display luminosi e spot.