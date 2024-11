Ancora caos sui bus cittadini: vetri rotti, molestie ai passeggeri e corse bloccate

Genova. Ancora episodi di violenza sulle linee autobus cittadine. Tra il pomeriggio e la nottata di giovedì la polizia è dovuta intervenire in due diverse situazioni per bloccare persone che aveva danneggiato il mezzo o stavano impedendo all’autista di proseguire la corsa, disturbando e spaventando i passeggeri.

Il primo intervento risale alle 16 circa di giovedì. Il conducente di un bus che viaggiava in via V Maggio ha inviato una segnalazione relativa a un passeggero molesto a bordo che lo aveva costretto a fermarsi. Arrivati rapidamente sul posto con un’ambulanza della Croce Verde, gli operatori hanno notato un passeggero in palese stato confusionale e molto agitato, lo hanno bloccato e poi portati negli uffici della questura. Identificato in un 28enne argentino, è stato denunciato.

Giovedì notte invece le volanti sono intervenute in piazza della Nunziata dopo che due giovani – un 29enne peruviano e un 32enne ecuadoriano – hanno distrutto il vetro di sicurezza della porta di un autobus costringendo anche in questo caso l’autista a fermarsi. I poliziotti lo hanno denunciati per danneggiamento aggravato e interruzione del pubblico servizio.