Auto mutuo aiuto, a Palazzo Rosso lo spettacolo gratuito “Il 13° Passo – Ridere per Accogliersi”

Genova. Martedì 12 novembre alle 21, al teatro Stradanuova di Palazzo Rosso in vico Boccanegra 2, andrà in scena lo spettacolo gratuito “Il 13° Passo – Ridere per Accogliersi”, frutto dell’omonimo laboratorio teatrale.

Si tratta di un progetto di Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova e Associazione Interno 19 nato per essere un ulteriore momento di accompagnamento e di sostegno a soggetti che stiano compiendo un percorso all’interno dei gruppi di auto mutuo aiuto presenti in città. Sarà un’importante occasione per promuovere e far conoscere l’auto mutuo aiuto in una veste inedita, un’essenziale risorsa per la comunità che deve anche saper essere educante.

All’evento interverrà anche l’assessora alle Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Genova, Lorenza Rosso: “L’auto mutuo aiuto rappresenta una grande opportunità di interazione tra le persone, un momento di condivisione di esperienze che possa davvero arricchire a livello umano. Poter approfondire questo progetto tramite uno spettacolo teatrale, ideato per sensibilizzare ancor di più sul tema dell’aiuto reciproco, ci dà la possibilità di sottolineare quanto, talvolta, possa essere importante mettere la propria esperienza a disposizione di chi ne ha davvero bisogno”.