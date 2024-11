Aster celebra 25 anni al servizio della città: i festeggiamenti tra convegni e “roadshow”

Genova. Aster, la partecipata del Comune che si occupa di verde e manutenzioni, festeggia i primi 25 anni al servizio della città e dedica il mese di novembre ai festeggiamenti, con una serie di eventi finalizzati a ripercorrere la storia dell’azienda e a immaginare il futuro della manutenzione urbana coinvolgendo dipendenti, cittadini ed esperti del settore.

Il calendario di iniziative parte il 15 novembre con il meeting “Aster 25/Cresciamo con la città”, che si terrà presso le Cisterne del Ducale dalle 9 alle 13. L’evento offrirà uno sguardo retrospettivo sulla storia dell’Azienda attraverso i racconti di ex presidenti, amministratori delegati e ceo, fino a esplorare le nuove prospettive illustrate dall’attuale ceo, con un focus sulla sempre più crescente inclusione femminile in ruoli operativi e di vertice. La mattinata si concluderà con un dibattito, moderato dalla giornalista di TeleNord Anna Livigni, che ospiterà rappresentanti degli ordini professionali, della Sovrintendenza e della civica amministrazione per immaginare i futuri scenari della città. Al termine, si terrà un aperitivo di networking.

Il 20 novembre sarà la volta del seminario “Prati di Città. Un invito alla biodiversità”, presso la Sala del Camino di Palazzo Ducale dalle 9 alle 13. In collaborazione con Pubblici Giardini e con il patrocinio del Comune di Genova, dell’Ordine degli Agronomi e degli Architetti, e la partecipazione delle Università di Genova e Siena, il seminario approfondirà il tema degli sfalci differenziati come strumento per promuovere la biodiversità nel verde urbano.

A chiudere le manifestazioni, dal 25 al 29 novembre, un roadshow sul territorio permetterà ai cittadini di conoscere più da vicino i cantieri di Aster con visite guidate e materiale informativo. Un gazebo itinerante farà tappa in diversi municipi, per condividere l’esperienza professionale, distribuendo gadget e copie del primo numero del nuovo magazine di Aster.