Aster, da 25 anni al servizio di Genova e dei cittadini: “Cresciamo con la città”

Genova. . A.S.Ter. ha festeggiato il suo 25° anniversario con un importante convegno alle Cisterne del Ducale, occasione per ripercorrere i traguardi raggiunti, le sfide affrontate e le prospettive future dell’Azienda che, da un quarto di secolo, è il braccio operativo del Comune di Genova.

L’evento, aperto dai saluti istituzionali del vicesindaco Pietro Piciocchi, dell’assessore al centro storico e commercio Paola Bordilli , dell’assessore comunale alla manutenzione Mauro Avvenente e del Saggio del Sindaco Marco Bucci, Giuliano Sighieri, ha dato il via a una serie di iniziative pensate per celebrare questo importante traguardo. Dalla manutenzione delle strade ai grandi progetti che stanno ridisegnando il volto della città, come le nuove aiuole di Viale Brigate Partigiane e l’appena rinnovata Via Oberdan a Nervi, A.S.Ter. si conferma una task force pronta a intervenire sul territorio.

Con circa 400 dipendenti, un’età media di 40 anni e competenze che spaziano dalla botanica all’ingegneria illuminotecnica, l’Azienda si dedica alla cura di semafori, parchi, giardini, rivi, ascensori pubblici e molto altro. “Un compleanno e un appuntamento da rinnovare anche il prossimo 15 novembre 2025: siamo una grande famiglia, le difficoltà non mancano ma siamo forti delle nostre capacità e competenze. I nostri numeri sono significativi: ci prendiamo cura di 1400 km di strade, 323 impianti semaforici, 50.000 alberi, 1.370.000 metri quadrati di parchi, giardini e verde di arredo, 50 chilometri di rivi, 250 impianti di ascensori, tanto per fare degli esempi. Le figure professionali in Azienda spaziano dal geometra al geologo, dall’architetto al botanico, dal paesaggista all’ingegnere illuminotecnico. Aster ama i giovani e molti di loro scelgono di lavorare con noi. Ne abbiamo assunti molti in questi ultimi anni”, dichiara il presidente di Aster, Avv. Francesco Massimo Tiscornia.

“In tempo di pandemia la città era deserta, ma noi non ci siamo mai fermati,” ha raccontato l’ex CEO Antonello Guiducci, passando idealmente il testimone alla giovane Francesca Aleo, dottoressa in economia e commercio ed ora alla guida dell’Azienda. “A.S.Ter. è una grande famiglia: crediamo nell’educazione, nella formazione e nella responsabilità. Siamo qui per i cittadini, ogni giorno.” aggiunge la manager.

Concetto ribadito anche dal Direttore Generale, Ing. Mauro Grasso, che ha ricordato anche i momenti più difficili, come la dolorosa perdita di Gigliola Genta, la progettista che ha saputo dar vita alle Aiuole di Viale Brigate Partigiane, e di Alessandro Campora, tragicamente scomparso nel crollo del Ponte Morandi, sottolineando l’importanza di ogni singolo contributo all’interno dell’Azienda. Testimonial d’eccezione, anche i past presidents alla guida di A.S.Ter., l’Ing. Roberto Bergamino, l’Ing. Giorgio Fabriani, l’Avv. Enrico Vergani e l’Ing. Antonello Guiducci, che hanno saputo cristallizzare in un racconto condiviso i momenti più significativi della storia dell’Azienda. Il convegno ha visto anche un momento di confronto tecnico di alto livello con esperti e professionisti, tra cui l’architetto Ines Marasso, dirigente dell’Area Infrastrutture ed OOPP del Comune di Genova, il geologo Francesco Violo, presidente dell’Ordine Nazionale dei Geologi, l’architetto Riccardo Miselli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Genova, e l’agronomo Angelo Consiglieri, rappresentante dell’Ordine degli Agronomi Forestali della Liguria.

Il dibattito si è concentrato sulle strategie innovative e interdisciplinari per la progettazione e la manutenzione del territorio, scenari futuri di manutenzione e l’importante concetto di resilienza. Gli appuntamenti continuano: • 20 novembre: seminario “Prati di città” nella Sala Camino di Palazzo Ducale. • 25 – 29 novembre: gazebo itinerante e roadshow per alcuni tra i più significativi cantieri di Genova, con gadget, magazine e incontri con i cittadini. A.S.Ter.: una squadra che cresce con Genova, pronta a scrivere i prossimi capitoli della sua storia al servizio della città.