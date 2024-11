Asl3, ottenuta la menzione speciale al 4° Rare Diseases Award Forum

Firenze. Nei giorni scorsi, a Firenze, nell’ambito del Forum Sistema Salute, si è svolto il 4° Rare Diseases Award Forum, in cui Asl3 ha ottenuto la menzione speciale.

A ritirare il riconoscimento, votato dai pazienti e promosso da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare, è stato il dottore Dario Camellino, direttore Reumatologia Asl 3: il premio è “un’ulteriore dimostrazione del valore che si genera attraverso la sinergia tra associazioni di pazienti e servizio sanitario”.

Il progetto presentato da Asl3, è nato in la collaborazione con il Gruppo di Consultazione Malattie Rare della Liguria e prevede un Case Manager. Questa figura – svolta dalla dottoressa Antonella Ceravolo – affiancherebbe e agevolerebbe le persone affette da malattie rare, con lo scopo di migliorare l’integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il Case Manager, come spiega Camellino, “nasce per rappresentare un collegamento tra i diversi contesti di cura, in particolare tra ospedale e territorio, ma anche tra i diversi specialisti che hanno in carico il paziente, così come tra la parte sanitaria e socio-sanitaria”.