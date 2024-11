Nido nell’ex caserma Gavoglio, via libera ai lavori. Piciocchi: “Presto una consulta permanente dei genitori”

Genova. È stato approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di completamento dell’asilo nido nell’ex caserma Gavoglio, nel quartiere del Lagaccio.

“Con l’apertura del nido, che potrà ospitare 60 bambini, nello stesso immobile dell’asilo Birulò, già aperto da inizio anno, il quartiere avrà un polo scolastico 0-6 completamente nuovo, andando incontro alle richieste delle famiglie del quartiere in spazi funzionali e moderni”, ha detto Piciocchi.

I lavori per il nuovo nido saranno finanziati dal Comune di Genova per un totale di 1,1 milioni di euro, che vanno a sommarsi a quelli già realizzati all’interno dell’ex Gavoglio per la realizzazione del nuovo polo scolastico, finanziati da 1,9 milioni di euro del Pnrr, del fondo strategico regionale per 800.000 euro e altre risorse interne all’ente di palazzo Tursi.

“Come amministrazione – aggiunge ancora Piciocchi – stiamo investendo sulla scuola, sulla dignità dell’insegnamento, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi alle famiglie. Per questo è importante dialogare: ho deciso di istituire una nuova consulta permanente dei genitori, un organismo attraverso cui le famiglie dei bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali possono partecipare alle scelte dell’amministrazione. Per noi è molto importante parlare con i genitori, spiegare cosa l’amministrazione sta facendo sulla scuola. La consulta sarà un istituto rappresentativo: presenteremo una proposta a tutti gli attori in campo e ne discuteremo in modo costruttivo in consiglio comunale perché le famiglie possano voce e un rapporto diretto con l’amministrazione. Se ci saranno altre proposte in tal senso le prenderemo in considerazione».