Revisioni e collaudi, fuori uso gli ascensori Amt di Montegalletto e via Puccini

Genova. Proseguono gli interventi relativi alla revisione speciale dell’ascensore Montegalletto, prevista dalla normativa vigente.

Amt comunica che per consentire l’esecuzione delle ultime attività tecniche sui nuovi apparati e sui sottosistemi elettrici destinati a potenziare le funzioni di sicurezza dell’impianto, il servizio sarà temporaneamente sospeso nei seguenti giorni:

• lunedì 25 novembre

• martedì 26 novembre

• mercoledì 27 novembre (fino alle ore 13:00).

Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 13:00 di mercoledì 27 novembre, con il consueto orario.

La sospensione rientra tra le attività programmate per il completamento della revisione generale in corso.

Amt inoltre informa che, che martedì 26 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, gli ascensori 2 (lato Aurelia) e 3 (lato mercato) del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, resteranno chiusi per consentire lo svolgimento del collaudo ministeriale.