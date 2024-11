Artesina, la stagione parte sabato 30 novembre: si inizia con due impianti

Cuneo. Si apre domani, sabato 30 novembre, la stagione invernale di Artesina, uno dei comprensori sciistici più amati e frequentati dai genovesi.

Grazie all’innevamento programmato della stazione sciistica, saranno operativi la seggiovia Colletto e il tapis roulant Costabella. Il prezzo dello skipass per queste prime giornata sarà di 25 euro.

Il conto alla rovescia è terminato e per il primo week end sulla neve anche il meteo prevede sole per la gioia di chi non vede l’ora di rimettere gli sci ai piedi.

“Per la stagione ai nastri di partenza è stato varato un ulteriore potenziamento dell’innevamento programmato con l’aumento dei cannoni sparaneve di ultimissima generazione per una copertura sempre maggiore di tutto il parco sciabile”, dicono dal comprensorio.

Confermato anche l’acquisto della nuova seggiovia esaposto della Leitner che verrà posizionata nella prossima estate al servizio delle piste della Turra e che lancerà la località verso il futuro a partire dalla stagione ‘25/‘26.

Ritorna anche lo “skipass dinamico”, formula inedita di prenotazione, attraverso la quale prima si prenota e più si risparmia. Sulle piste sarà possibile in questo modo assicurarsi in anticipo una giornata di divertimento, organizzando le vacanze sulle nevi, avendo a portata di mano lo smartphone o un computer. Un’idea che consente di risparmiare rispetto agli anni precedenti, programmando con attenzione le giornate giuste in cui scegliere le discese sulla neve. Online saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili: dal sito ufficiale www.artesina.it alle pagine fb ed Instagram. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174.242000 o scrivere alla mail posta@artesina.it.

La nuova stagione invernale presenterà come sempre un ricco programma di manifestazioni che avrà la famiglia al centro delle attenzioni. Attività per tutte le età e di ogni tipo per rendere piacevole il soggiorno dei turisti. Dai tradizionali mercatini di montagna, alle gettonatissime fiere degli antichi mestieri, la musica ed il divertimento in piazza e l’immancabile baby dance per i più piccini che avranno la possibilità di ammirare le evoluzioni sul palco di Pinky, la mascotte della località.

La sera di San Silvestro si preannuncia come sempre a formato famiglia con la discesa dei più piccoli sugli sci con le sicurissime starlight a cui farà seguito la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci che faranno il loro ingresso sulla piazza pedonale a ritmo di musica. A seguire dopo l’immancabile cenone, musica dal vivo sul palco attrazioni e dj set che porteranno tutti nel 2025. Le attività delle festività come sempre si concluderanno con l’arrivo della befana sugli sci che si scatenerà sul palco con Pinky per la gioia di grandi e piccini.

Anche per questa stagione 2024-2025 sarà operativo il progetto “Montagna amica” che porterà Artesina al centro di attenzione del mondo della scuola con attività ludiche ed educative che vedranno la località invasa in settimana da studenti di scuole ed istituti provenienti da ogni parte d’Italia. Numerosissime saranno inoltre le presenze internazionali in particolare con provenienze dal Regno Unito e dalla Francia.