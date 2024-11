Arriva a Palazzo Ducale “InterDANTE – Siamo Inferno”, spettacolo sulla Divina Commedia

Genova. Con 200 repliche in tutta Italia, arriva a Genova la performance InterDANTE – Siamo Inferno, un omaggio all’opera più iconica della letteratura italiana che si sostanzia in un viaggio culturale attraverso l’Italia. Organizzato dalla direzione Politiche culturali del Comune, lo spettacolo è un omaggio alla propria città di origine da parte di Alberto Uva, anima di tutte le iniziative culturali di Villa Sormani Marzorati Uva, dimora storica della sua famiglia in Brianza.

L’appuntamento è per sabato 16 novembre alle 21 nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Le prenotazioni sono aperte a questo link.

“Una straordinaria rappresentazione, un ponte tra passato e presente, e un’opportunità unica per riflettere su temi universali e contemporanei. Voglio ringraziare Alberto Uva per aver offerto alla città un’esperienza culturale che coinvolge e tocca le nostre corde profonde – commenta la consigliera delegata ai Grandi eventi Federica Cavalleri – La scelta di inserire InterDANTE – Siamo Inferno nel contesto del 2024 dedicato al Medioevo vuole essere un tributo alla grandezza e al genio di Dante Alighieri”.

“Palazzo Ducale ospita un’iniziativa culturale coinvolgente e di qualità che esalta il dialogo tra grande letteratura e teatro sullo sfondo del programma di appuntamenti che la città organizza quest’anno sul Medioevo – sostiene il presidente di Fondazione per la cultura, Beppe Costa – Anche con questo spettacolo il Ducale si conferma un centro culturale in grado di creare occasioni di incontro e di crescita per tutti”.

“Dopo il successo riscosso con La grande Opera a Palazzo durante i Rolli Days di primavera e autunno, ho deciso di voler fare un omaggio alla città di Genova, che con grande apertura, senso di collaborazione ed entusiasmo ha accolto il nostro progetto culturale – spiega Alberto Uva – Genova ha dedicato il 2024 al Medioevo e ho quindi pensato che lo spettacolo ItinerDANTE di Naufraghi Inversi fosse lo spettacolo ideale per chiudere quest’anno e celebrare al meglio un’opera universale e contemporanea quale è la Divina Commedia di Dante Alighieri”.

Dopo l’introduzione di Uva e la dissertazione storico-letteraria di Giacomo Montanari, Silvia Corbetta accompagnerà il pubblico verso l’inizio dello spettacolo.

In scena i Naufraghi Inversi: l’attore cinematografico e televisivo Eugenio Di Fraia, che reciterà i versi originali della Divina Commedia, accompagnato dal musicista Angelo Marrone, diplomato al Conservatorio di Firenze. Una recitazione naturale, che invita a una riflessione sui temi contemporanei e dimostra l’attualità dell’opera dantesca, come affermano i due protagonisti dell’interpretazione: «Ricordando l’intento di Dante di migliorare l’umanità attraverso la narrazione della vita oltre la morte, abbiamo adottato un approccio che rende la Divina Commedia accessibile a tutti”

I costumi di ItinerDANTE – Siamo Inferno richiamano la figura del naufrago, simbolo letterario che accomuna alcuni dei più grandi capolavori della poesia italiana, ed evocano la condizione di chi si trova disperso e senza meta nell’infinito mare della sua meraviglia.

Il nome della compagnia, Naufraghi Inversi, è un esplicito riferimento all’Infinito di Leopardi, con il suo celebre “naufragar m’è dolce in questo mare”, ma allude anche all’Ulisse del 26° canto dell’Inferno, che, nel tentativo di oltrepassare i limiti umani, finisce per svanire negli abissi marini, appunto, naufragando. Il costume dell’attore, strappato e logoro, richiama anche l’avvenuto attraversamento della selva oscura e dell’Inferno dantesco: per “riveder le stelle” è necessario oltrepassare l’oscurità, immergendosi nel proprio inferno più intimo.

Qualsiasi sia la selva in cui ci smarriamo, l’essenziale è ritrovare la via; ma non si può ritrovare la via senza sacrificio, così come non si può uscire intatti dall’Inferno; il cammino trasforma e segna, ma solo non astenendosi dal compierlo possiamo condurre la nostra anima, infine, alla sua più meravigliosa luce, sfavillante come le stelle.

ItinerDANTE ha ricevuto il patrocinio di: Società Dante Alighieri, Hypermedia Dante Network della Scuola Normale Superiore di Pisa, Associazione degli Italianisti Adi Dante.