Liguria. Arpal mette in guardia: domani, giovedì 20 novembre, è previsto un rinforzo del vento e di conseguenza un ritorno della mareggiata che oggi ha provocato danni nel Tigullio. Se oggi l’avviso di mareggiata e le disposizioni conseguenti attivate dal Comune di Genova sono decadute in anticipo, domani si ricomincia daccapo.

Oggi in attenuazione i fenomeni più intensi (nella notte, raffiche di vento oltre i 100 km/h e mareggiata da libeccio con onde di 7 metri e periodo attorno ai 10 secondi dapprima a ponente, poi a levante, dove permarrà mare lungo con intervallo fra un’onda e l’altra attorno agli 8 secondi fino alla serata odierna). I venti ruoteranno da nord, rafficati agli sbocchi vallivi.

Domani, giovedì 21 novembre, la formazione di un minimo sul Mar Ligure determinerà una nuova intensa libecciata fino a venerdì mattina, quando entreranno di nuovo venti da nord soprattutto sul centro della regione.

Tre le conseguenze di questo “alternarsi” di venti, ancora rafficati domani oltre i 100 km/h:

guarda tutte le foto 9



La mareggiata del 20 novembre a Genova

• La mareggiata riprenderà vigore a partire da giovedì pomeriggio, con comportamento e valori analoghi a quelli vissuti stanotte (prima ponente, poi il Levante, dove durerà più a lungo e farà sentire maggiormente i suoi effetti). Addirittura nel bollettino di vigilanza si prevede venerdì sulla zona C (ossia il Levante dopo il promontorio di Portofino) una mareggiata intensa.

• Le temperature saranno collegate al regime dei venti: scenderanno sensibilmente quando soffieranno quelli settentrionali, soprattutto sul settore centrale, risaliranno in corrispondenza dei flussi meridionali, principalmente ai due estremi della Liguria.

• Le precipitazioni domani saranno di tipo avvettivo (ossia umidità portata dai venti da Sud, trasformata in pioggia a causa dell’innalzamento in corrispondenza dei monti alle spalle della costa), localmente intense ma in rapido spostamento, probabili sul levante, dove la cumulata sarà significativa, ed estremo ponente.

Nell’entroterra previsto gelicidio

La neve dovrebbe rimanere confinata alle Alpi piemontesi, mentre nelle vallate di D ed E, in particolare in Valle Scrivia, potrebbero esserci le condizioni per locali e temporanei fenomeni di gelicidio: non sembrano molto probabili, ma data la possibilità di persistenza di sacche di aria più fredda al suolo, non è escluso che si possano verificare.