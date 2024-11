Aree sportive inclusive, approvati nuovi progetti del Comune per Pegli e Rivarolo

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora agli Impianti e Attività sportive e Turismo Alessandra Bianchi, ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica relativi interventi di realizzazione di due aree per la promozione di attività sportive sul territorio nel segno dell’inclusione delle persone con disabilità e a capacità motoria ridotta.

I progetti si riferiscono alla ⁠realizzazione di un’area fitness inclusiva all’interno del parco di Villa Centurione-Doria, a Pegli e alla riqualificazione del campo da basket esistente presso i giardini di via Vezzani, a Rivarolo, con la contestuale creazione di un nuovo campo da baskin (basket inclusivo)

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 93mila euro, di cui la metà a carico del Comune di Genova e la restante parte della Regione Liguria, che nel 2022 aveva approvato un avviso pubblico per la concessione ai Comuni liguri di contributi per la realizzazione di interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture anche per le attività ludico-sportive.

“Siamo orgogliosi di annunciare la realizzazione di altri due importanti interventi di realizzazione di aree sportive per la promozione dell’attività motoria e dei corretti stili di vita sul nostro territorio, nei quartieri di Pegli e Rivarolo – spiega l’assessora Bianchi – Questi interventi rappresentano una parte dell’eredità che lascerà Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, per continuare a diffondere la cultura e i valori dello sport tra cui benessere, salute, accessibilità ed aggregazione. Lo sport è un fondamentale strumento di integrazione ed inclusione sociale e, proprio per questo, stiamo portando avanti con convinzione la sportivizzazione di spazi pubblici nel nome dello sport di tutti e per tutti. Ringrazio gli uffici della Direzione Sport per il quotidiano impegno che ci ha portati a raggiungere un altro importante risultato. Continueremo a lavorare per promuovere lo sport a 360 gradi, rendendolo parte integrante della vita quotidiana dei nostri concittadini”.