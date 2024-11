Antenne 5g, il Tar della Liguria ferma l’installazione sul tetto del Marco Polo. Mascia: “Nostro regolamento necessario”

Genova. Il Tar-Tribunale amministrativo per la Liguria ha accolto la richiesta di sospensione dei provvedimenti inerenti all’installazione di antenne 5G di telefonia mobile da parte di Inwit, Vodafone e Tim, in via Redipuglia, a Quarto, sulla copertura dell’istituto scolastico alberghiero Marco Polo.

“Questo fatto conferma la necessità del regolamento comunale sulle antenne, che abbiamo varato come giunta Bucci e che dovrà passare il vaglio del consiglio – spiega l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia – il regolamento serve proprio a prevenire queste situazioni: il 22 ottobre avevo convocato tutti gli operatori responsabili per illustrare loro i contenuti del Regolamento, che, seppur in attesa di approvazione del consiglio e quindi non strettamente vincolante da un punto di vista giuridico, è certamente utile per avere delle linee guida e per mettere in atto misure di mitigazione e di riduzione dell’impatto, anticipando e prevenendo quindi anche eventuali controversie con il territorio”.

“L’obiettivo di interesse comune è arrivare a scelte che vadano incontro al legittimo e realistico ammodernamento e sviluppo digitale della città, ma tutelino salute e riducano l’impatto sul territorio al minimo”.