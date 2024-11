Annalisa conquista la Spagna, alla cantante ligure il premio “Fenomeno europeo” ai Los40 Music Awards

Spagna. “Stasera è stato incredibile! Grazie”: poche parole per Annalisa che ha espresso sui social la sua gioia per il successo ottenuto oggi in Spagna. La cantante savonese si è aggiudicata il titolo di “Fenomeno Europeo Dell’Anno” ai LOS40 Music Award.

Nel corso della serata di venerdì 8 novembre, svoltasi al Palau Sant Jordi di Barcellona, l’artista ha presentato dal vivo “Sinceramente (cuando, cuando, cuando)”, che ha di recente ottenuto un importante traguardo nel Paese ispanico.

Il brano, pubblicato lo scorso febbraio e terzo classificato al Festival Sanremo 2024, ha già raggiunto la straordinaria cifra di quattro dischi di platino, ha scalato la classifica di Shazam, diventando la canzone più cercata in Spagna.

Il successo internazionale di”Sinceramente” dimostra come il brano sia riuscito a colpire il pubblico spagnolo con la stessa intensità che ha caratterizzato il suo debutto in Italia. La melodia accattivante e martellante unita al testo diretto sono riusciti a creare un legame emotivo con gli ascoltatori, trasformando il brano in un vero e proprio tormentone pluristagionale.