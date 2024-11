Anche Azione Liguria aderisce alla manifestazione dei Medici di medicina generale

Genova. Azione Liguria aderisce alla manifestazione-presidio di mercoledì 20 novembre ore 12.30 in piazza De Ferrari indetta dalla FIMMG genovese in difesa del Sistema Sanitario Nazionale.

“A livello regionale la situazione della Sanità è drammatica per carenza non solo di finanziamenti ma soprattutto di personale medico e infermieristico in assenza di una vera proposta di riorganizzazione del sistema con una visione globale delle sue varie articolazioni: territorio, ospedale, università, sociale, ruolo del privato”, dicono da Azione Liguria.

“I Medici di Medicina Generale lavorano attualmente in una situazione di estrema difficoltà, costretti ad attività che spesso hanno ben poco a che fare con la promozione e la cura della salute dei cittadini”, prosegue la nota.

Azione ritiene che “sia necessaria una nuova politica, con investimenti rilevanti (ma non solo), con coraggiose riforme e un dibattito collettivo sul tema della salute. Per il nostro SSN è scaduto il tempo della manutenzione ordinaria e il PNNR con le Case e gli Ospedali di Comunità offre l’occasione per rendere più efficiente ed efficace la sanità territoriale in cui il MMG rappresenta lo snodo cruciale”.

“Il medico di famiglia con il supporto dei principali strumenti diagnostici, informatici e organizzativi è in grado di prendere in carico il cittadino con i suoi bisogni di salute e rendere più adeguati i percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rendendo allo stesso tempo tutto il sistema sanitario (dalla specialistica, al Pronto Soccorso, all’Ospedale) più efficiente e appropriato. Per questi motivi, Azione scende al fianco dei Medici di Medicina Generale a difesa e per l’innovazione del nostro SSN”, conclude Azione Liguria.