Lavoro, nuove selezioni in Amt per funzionari e tecnici informatici: come candidarsi

Genova. Amt, la partecipata del Comune di Genova che si occupa del servizio di trasporto pubblico locale, ha avviato le selezioni per l’assunzione di due nuove figure: una persona che si occupi di gare e contratti all’interno della Direzione Logistica e Servizi Generali, e un tecnico informatico specializzato in sviluppo software.

Nel primo caso si tratta di una sostituzione maternità. La risorsa, da inserire all’interno della Funzione Gare e Contratti, dovrà assicurare gradualmente supporto e assistenza al responsabile nell’attività di programmazione, predisposizione e gestione delle procedure di gara e dei relativi contratti (lavori, forniture e servizi), collaborando nell’analisi e nella definizione della documentazione necessaria prevista dalla legge e dai regolamenti interni, nonché operando sui principali servizi messi a disposizione da Anac (Autorità Anticorruzione), compresa l’attività di rendicontazione dei contratti sui portali istituzionali.

Tra i requisiti necessari per candidarsi, laurea triennale in ambito giuridico-economico, esperienza pluriennale in ruoli analoghi, conoscenza della normativa in materia di contrattualistica e di appalti. Completano il profilo anche una buona conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi Office e del software SAP. Le candidature possono essere inviate entro il 9 dicembre 2024 a questo link.

La ricerca rivolta ad aspiranti tecnici informatici sviluppo software è invece finalizzata a individuare una persona che abbia conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux, competenze specifiche nello sviluppo di applicativi web, di SAP E dei principali database relazionali e che conosca anche la lingua inglese. La risorsa lavorerà nella Funzione “Applicazioni” all’interno della Funzione “Informatica Gestionale”. In questo caso si tratta di una selezione finalizzata a una eventuale assunzione.

Anche in questo caso, la candidatura va inviata tramite apposito modulo entro il 9 dicembre. L’eventuale assunzione avverrà con inquadramento commisurato al livello di competenza posseduto, secondo quanto disposto dalle vigenti normative di Legge e dal CCNL Autoferrotranvieri.