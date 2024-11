Amt, Ilaria Gavuglio nominata nuovo direttore generale dell’azienda

Genova. Nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione di AMT, presieduto dal Vice Presidente, dottor Enzo Sivori, è stata deliberata la nomina del nuovo Direttore Generale di AMT. Il Vice Presidente, nel corso della seduta, ha comunicato gli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice, nominata e incaricata di valutare le candidature passate alla fase conclusiva del bando di selezione per il nuovo Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato con delibera la scelta della Commissione esaminatrice e ha nominato nuovo Direttore Generale di AMT la dottoressa Ilaria Gavuglio. Alla delibera di nomina seguirà la sottoscrizione del contratto e la presa in carico del ruolo.

“Esprimo la mia soddisfazione per la nomina del nuovo Direttore Generale di AMT – dichiara Matteo Campora, assessore alla Mobilità del Comune di Genova – un passaggio importante per l’azienda e per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Sono particolarmente soddisfatto che la sua competenza e la sua professionalità siano state ritenute idonee a ricoprire anche questo incarico, è un amministratore capace, dalle indubbie doti manageriali che siamo certi saprà portare avanti il progetto di rinnovamento e sviluppo di AMT e del Tpl metropolitano che abbiamo sostenuto e realizzato in questi anni. Ilaria Gavuglio manterrà anche il ruolo di Presidente del CdA come da mandato che le era stato conferito dall’Assemblea. A lei vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.