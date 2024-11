Amt, le precisazioni dell’azienda sul bilancio: “Nessun allarme e nessuna risorsa fantasma”

Genova. Nessuna “risorsa fantasma” nel bilancio di Amt. È quanto precisa l’azienda in una nota dopo la commissione consiliare di ieri pomeriggio a Palazzo Tursi che ha evidenziato numeri positivi in termini di passeggeri e abbonamenti, ma anche dubbi e incertezze sui conti della partecipata portati in aula dalla presidente Ilaria Gavuglio, messi in luce soprattutto dalla consigliera Cristina Lodi di Azione sulla base dei rilievi della società Deloitte.

“In merito ai 12 milioni relativi al contributo ambientale del Comune di Genova – spiega Amt in una nota – lo stesso collegio sindacale ha confermato, nella propria relazione, la corretta appostazione di tale credito nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 sulla base di due aspetti: il primo per analogia ai crediti Covid, nel rispetto dell’articolo 2423 del codice civile, e il secondo derivante dal completamento dell’iter amministrativo tra il Comune di Genova e l’azienda”.

Per quanto riguarda poi la sospensione degli ammortamenti, l’organo di revisione dell’azienda conferma che la base normativa è un decreto del 2022. “Si precisa che gli ammortamenti sono una componente non finanziaria e riferirsi a un ipotetico pagamento non è corretto. Non si comprende, infatti, cosa Amt avrebbe dovuto pagare“. In generale “nessun allarme” dai revisori, insiste Amt.

La consigliera Lodi aveva puntato il dito anche sui 22,4 milioni di sanzioni pari alle ordinanze di ingiunzione inviate nell’esercizio 2024 bilanciati da un accontamento rischi per 14 milioni (il 62,5% del totale) in ottica prudenziale: “Si parla di ingiunzioni, di comunicazioni alle persone delle multe, ma non si parla mai del riscosso che è molto lontano dalla previsione”.

“Amt nel corso del 2023 si è posta come obiettivo il miglioramento dell’efficienza del recupero dei crediti derivanti dall’omesso pagamento delle sanzioni emesse a seguito dell’accertamento della mancanza del titolo di viaggio, conseguentemente l’azienda ha deciso di procedere alla riscossione diretta dei crediti avvalendosi della collaborazione di un professionista”, si legge nella replica. L’azienda “ha analizzato il pregresso da notificare con riferimento a circa 250mila verbali da sanzioni, di cui oltre 22 milioni di euro notificati nel 2023. Gli atti inviati nel 2023 sono andati a buon fine per circa l’85.9%. Lo scarto è dovuto a trasgressori che sono risultati principalmente irreperibili alla notifica (trasferimenti di residenza da conosciuta a sconosciuta, decessi, trasferiti ad indirizzi generici in quanto senza fissa dimora).

La risposta da parte dei debitori è stata immediatamente riscontrabile con forte affluenza presso gli sportelli per il pagamento, in particolare per gli atti con il valore minimo di 221,5 euro. Il 5% dei sanzionati si è già presentato per effettuare un pagamento a saldo o per stipulare un piano di rateizzazione“.

“Da un confronto fra Amt e altre società in house providing che si occupano di trasporto pubblico, è emerso che l’azienda genovese è probabilmente la prima società di questo specifico settore a sfruttare le recenti innovazioni normative – prosegue Amt -. L’entità della quota recuperabile è stata determinata dagli amministratori anche attraverso il supporto di uno studio legale specializzato che affianca la società nel processo di recupero delle sanzioni”. Dunque “l’effetto netto sul conto economico 2023 (8,4 milioni di euro) è pari alla differenza tra quanto dovuto dai trasgressori all’azienda e il fondo determinato secondo i i criteri sopra esposti“.