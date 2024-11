Amiu cerca un’area provvisoria per ricovero mezzi in Val Bisagno

Genova. Amiu cerca un’area provvisoria per ricovero mezzi in bassa o media val Bisagno.

Fino al 18 novembre l’azienda ha attivato un’indagine di mercato per individuare un’area in locazione temporanea, per un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 12, per il ricovero mezzi, senza presenza di rifiuti, nell’ambito delle attività di demolizione dell’ex inceneritore e del silos rifiuti.

L’area dovrà essere nella zona compresa tra il municipio della Bassa Valbisagno o Media Valbisagno di Genova.

Dovrà essere collegata direttamente alle principali vie di comunicazione, avere varchi carrai, per mezzi pesanti, che non intralcino la pubblica viabilità e inserito in zone industriali, lontano da abitazioni.

