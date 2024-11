Ambiente, il 27-28 novembre al Blue District torna l’Ecoforum Liguria con incontri e laboratori

Genova. Si terrà il 27 e il 28 novembre, nella sede del Genova Blue District (via Del Molo 65), la VII edizione dell’Ecoforum Liguria: la campagna di sensibilizzazione e informazione sulla gestione dei rifiuti organizzata da Legambiente Liguria in collaborazione con il Genova Blue District con il sostegno del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.

Due giorni di incontri per fare il punto insieme ad amministratori locali, studenti, imprenditori, cittadini e associazioni del terzo settore, sulla gestione dei rifiuti e raccontare le migliori pratiche nell’ambito dell’economia circolare in Liguria con un approfondimento sul tema del tessile e del fast fashion.

Mercoledì 27 novembre (9:00-13:00) il focus sarà sulla gestione dei rifiuti nella nostra regione, a seguire spazio ai protagonisti dell’economia circolare e la premiazione dei Comuni Rifiuti Free, ovvero chi supera il 65% di raccolta differenziata e produce un rifiuto indifferenziato inferiore ai 75kg ab/anno.

Giovedì 28 novembre (9:00-13:00) si svolgerà una prima sessione sulle strategie per la sostenibilità del tessile con un focus su fast fashion (la moda usa e getta) e il fine vita dei tessuti (end of waste). Nella seconda parte insieme a Libera ci sarà un approfondimento sugli ecoreati e sul traffico illecito di rifiuti.

«Dal 2018 raccontiamo le buone pratiche dell’economia circolare anche con delle video storie – spiega Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria – e dopo la prima tappa a Ricco del Golfo in provincia della Spezia, con l’Eco-troupe di Legambiente Liguria siamo andati a Pieve Ligure, il comune della città metropolitana di Genova con la più alta percentuale di raccolta differenziata: 86 per cento e un quantitativo molto basso di rifiuto non differenziato: solo 54 kg/ab/anno.

Un esempio di buona amministrazione che ci auguriamo altri comuni vorranno copiare».

Nel filmato la sindaca Paola Negro spiega quali azioni hanno messo in campo per raggiungere il vertice della classifica tra i comuni della città metropolitana di Genova e il quarto posto tra i Comuni Rifiuti Free della Liguria.

Interessante la soluzione studiata dall’amministrazione per contrastare lo spargimento di rifiuti da parte dei cinghiali: nelle zone collinari i rifiuti vengono conferiti in gabbie metalliche, che si è scoperto essere temute dagli ungulati.

La tariffazione puntuale – ovvero pagare per il quantitativo di rifiuto prodotto – è il prossimo obiettivo.