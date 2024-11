Allarme per un presunto tentativo di suicidio sul ponte Monumentale, ma quell’uomo sta solo lavorando

Genova. Attimi di apprensione in via XX Settembre, nel centro di Genova, per quello che era sembrato, inizialmente, un tentativo di suicidio.

I vigili del fuoco sono accorsi sul posto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, chiamati da qualcuno che aveva visto un uomo sui ponteggi del Ponte Monumentale.

Visto che più volte, in passato, persone con diverse problematiche hanno scelto quel luogo per minacciare di buttarsi di sotto, i pompieri sono subito arrivati con l’autoscala e una squadra specializzata in questo tipo di interventi.

Alla fine, però, l’uomo su ponteggi era semplicemente un operaio che stava facendo il suo lavoro. Il ponte, come noto, è da tempo in fase di ristrutturazione.

Dopo qualche minuto di panico in strada – e di traffico bloccato – tutto è tornato alla normalità.