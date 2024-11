Alberto Passalacqua confermato alla guida di ANEC Liguria per il triennio 2024-2027

Genova. L’Assemblea regionale dell’A.L.E.C.T., sezione ligure della A.N.E.C., che raccoglie e associa le imprese di esercizio cinematografico in regione, ha provveduto, durante l’assemblea svoltasi presso la sede di via Santa Zita a Genova, ad indicare gli organi sociali per il prossimo triennio.

Alberto Passalacqua è stato riconfermato alla Presidenza mentre il Consiglio di Presidenza, introdotto dal nuovo statuto, è composto da Silvano Andreini (Il Nuovo della Spezia e AN.CO. di Lerici e Carrara), Alessandro Giacobbe (ALESBET – Circuito Cinema), Antonio Languasco (Dianorama Snc), Walter Vacchino (Complesso Ariston di Sanremo).

Completano la governance il Tesoriere Massimo Colombi (Mignon di Chiavari e AN.CO. di Lerici e Carrara), il Collegio dei Revisori dei Conti, con Gian Luca Busseti, Damiano Meraviglia, Claudio Silvestri ed il Collegio dei Probiviri, con Fiammetta Giannini, Enzo Fongi e Augusto Venchi.

Alberto Passalacqua, classe 1969, nipote e figlio d’arte in quanto sia il nonno che il papà Lorenzo hanno gestito numerose sale nel Tigullio ligure (Santa Margherita, Rapallo per citare alcune località). Continua l’attività di famiglia, amministrando il Centrale di Santa Margherita Ligure e la Multisala di Rapallo; è da oltre trent’anni anche l’esercente dei cinema di Sestri Levante (Multisala Ariston e arena La Conchiglia) e alcuni anni fa, ha riaperto la Multisala Moderno di Novi Ligure.