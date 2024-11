Genova. Un grosso albero questa mattina è crollato sotto il peso di sé stesso a Nervi, precipitando sulla strada sottostante, via Capolungo, causando danni e disagi. L’esemplare di pino marittimo, radicato all’interno di un giardino privato, si è letteralmente spezzato sotto il peso della pioggia di queste ore, andando a schiantarsi su alcune automobili in sosta. Per fortuna al momento della caduta non transitavano persone o veicoli e non si registrano feriti.

La strada è quindi stata chiusa dalla polizia locale, con il traffico deviato sull’Aurelia e i conseguenti disagi per una giornata già difficile per la viabilità genovese a causa del maltempo. Problemi anche alla linea elettrica, travolta dai rami in caduta. Ci vorranno diverse ore per il ripristino definitivo.

Poco prima, dall’altra parte della città, la polizia locale segnalava allagamenti alla rotatoria Luigi Tenco, sottopasso ponte di Cornigliano, con la contestuale stop della circolazione.

Foto di Carla Senarega