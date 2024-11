Al Talent Garden partono gli incontri Business Toolbox: “Come una cassetta degli attrezzi per le Pmi”

Genova. Parte “Business Toolbox”, un nuovo e innovativo format di incontri d’approfondimento dedicati al mondo delle imprese, che avrà casa presso il Talent Garden Genova.

Il progetto, frutto della collaborazione tra Giovani Confcommercio Genova e Fimaa (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio), nasce come evoluzione del ciclo “Myth Busters”, tenutosi lo scorso anno, che ha puntato a sfatare i falsi miti legati alle PMI.

Con “Business Toolbox”, il focus si sposta dall’analisi critica alla costruzione di competenze: proprio come una “cassetta degli attrezzi” offre strumenti per risolvere problemi pratici, così il format intende fornire ai partecipanti risorse e competenze essenziali per gestire e far crescere un’impresa in uno scenario economico sempre più dinamico e complesso.

“Dopo il successo di Myth Busters, abbiamo compreso l’esigenza di fornire alle imprese non solo una riflessione critica ma strumenti operativi concreti – spiega Daniele Pallavicini, presidente Giovani Confcommercio Genova – da qui nasce Business Toolbox, che si pone come il secondo step di un cammino di educazione imprenditoriale. La collaborazione con Fimaa è stata naturale: abbiamo trovato in loro un partner con il nostro stesso obiettivo, ovvero quello di offrire nuove prospettive e competenze al tessuto imprenditoriale di Genova”.

“In Fimaa abbiamo sempre creduto nell’importanza di offrire formazione continua ai nostri associati – aggiunge Luca Del Guasta, presidente Fimaa Genova – ma sentivamo la necessità di ampliare questa proposta a tutto il tessuto imprenditoriale della città. Business Toolbox ci dà l’opportunità di farlo, in sinergia con Giovani Confcommercio e Talent Garden, in un contesto aperto e stimolante”.

Il primo incontro, in programma giovedì 7 novembre alle 17.30 al Talent Garden, sarà dedicato al “Time Management”, ossia alla “Gestione del Tempo”. Michele Ercolanese, Professional Coach ICF dello studio Training&Performance, guiderà i partecipanti nell’esplorazione delle migliori pratiche per migliorare la produttività personale e collettiva all’interno delle PMI.

“Viviamo in un’epoca caratterizzata da cambiamenti rapidi e continui, dove la tecnologia e l’innovazione impongono un approccio nuovo ai problemi di sempre – spiega Alessandro Cricchio, CEO di Talent Garden Genova – per questo è fondamentale saper gestire con efficacia le proprie risorse, a partire dal tempo. Il time management non è solo una questione di organizzazione, ma di vera e propria strategia imprenditoriale: ci è sembrato dunque importante inaugurare il ‘Business Toolbox’ con questo argomento”.

L’evento prevederà anche una successiva sessione di coaching gratuita (prenotabile in fase di registrazione) per personalizzare i contenuti: un incontro dove poter fare chiarezza sulla propria situazione specifica rispetto ai temi del workshop, approfondendone alcuni aspetti.