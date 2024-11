Al Porto Antico torna il Mistica Festival, un weekend di eventi su magia e spiritualità

Genova. Il Mistica Festival torna a Genova per l’edizione 2024, il 7 e 8 dicembre presso i Magazzini del Cotone al Porto Antico. Una manifestazione che unisce arte, cultura e divertimento per tutti, con conferenze, spettacoli, mostre e molto altro.

Sostenuto dal Comune di Genova, nell’ambito dell’iniziativa Genova Città dei Festival 2024, questo evento unico nel suo genere si dedica a tutto ciò che è magico, mistico e fantastico, offrendo un’esperienza coinvolgente per appassionati di spiritualità, magia, arte e cultura alternativa.

Durante il weekend, i visitatori potranno esplorare un’ampia varietà di espositori tematici e artigiani da cui potranno acquistare creazioni uniche e idee regalo fuori dall’ordinario, partecipare a conferenze e workshop con esperti del settore, assistere alla presentazione di opere letterarie e spettacoli di artisti e performer.

Non mancheranno: autori, illustratori, cosplayer, attori, musici, cartomanti e praticanti di divinazione, rendendo l’evento un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi in mondi alternativi e affascinanti.

Dove e quando

Sabato 7 dicembre 2024, dalle ore 10:00 alle 20:00

Domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 10:00 alle 20:00

Magazzini del Cotone – Porto Antico, Genova

(Calata Molo Vecchio de la Penne, 17, 16128 Genova)

Biglietti

I biglietti sono disponibili online attraverso il sito ufficiale del festival www.misticaeventi.com, presso i punti vendita autorizzati e all’ingresso del festival.

Per ulteriori informazioni, contattare l’organizzazione tramite email a misticaeventi@gmail.com o visitare il sito ufficiale e i canali social (Facebook, Instagram, TikTok).