Al Galata Museo del Mare visite speciali gratuite in compagnia dei curatori

Genova. Nell’ambito dei festeggiamenti per il ventesimo compleanno del Galata Museo del Mare, giovedì 7 novembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, speciale visita guidata alla scoperta dell’Archivio Leoni in compagnia di Daniela Ronzitti, curatrice del museo.

Si tratta di una delle otto visite guidate speciali e gratuite, in compagnia dei curatori e delle curatrici del museo, alla scoperta di reperti e curiosità più o meno note custodite nelle sale del Galata. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 010 2533555 entro le ore 13.00 del giovedì, oppure prenotandosi su eventbride (visite guidate con i curatori Galata/eventi20esimocompleannogalata).

Situato al secondo piano del museo l’Archivio Leoni, acquisito dalla Fondazione Paolo e Giuliana Clerici nel settembre 2021 e conferito all’Istituzione Mu.MA, per essere reso disponibile all’intera collettività come patrimonio storico, culturale e artistico riconosciuto non solo in Liguria ma in tutta Italia, comprende oltre 3 milioni di immagini che coprono la quasi totalità del XX secolo, andando dal primo dopoguerra alla fine degli anni ’90. Il prezioso materiale acquisito è frutto del lavoro del fotoreporter Francesco Leoni e di altri fotografi che con lui collaborarono nel corso degli anni: un multi-archivio, che ha raccolto nel corso del tempo altri quattro archivi fotografici cittadini: Metra, Vivenzio Pagano, Castellò, Raffin.

Si tratta di una straordinaria risorsa iconografica per la città di Genova e per la Liguria: sia per l’ampiezza dei temi trattati, quali eventi, costume, politica, sia per la tipologia e la consistenza del materiale. L’Archivio Leoni contiene temi “strategici” per l’Istituzione Mu.MA e i suoi musei: la navigazione, con transatlantici, navi mercantili e passeggeri; l’emigrazione; il porto di Genova, il suo lavoro e gli eventi nel XX secolo. Racconta inoltre l’evoluzione della città nel secolo scorso, con argomenti di grande interesse per il nascente Museo della Storia della Città di Genova, quali la politica, gli anni della guerra e la ricostruzione, il boom economico, gli anni di piombo. Non mancano inoltre elementi di costume e società, come i grandi personaggi internazionali in visita a Genova e in Liguria: tra questi, celebrità come Frank Sinatra, Ava Gardner, Liz Taylor, Rex Harrison, Totò, Stanlio e Ollio ma anche Aristotele Onassis, Winston Churchill, Ernest Hemingway e molti altri.

Durante la visita i partecipanti potranno scoprire la storia dell’Archivio e vestire i panni di un archivista: dalla ricerca del negativo sulle agende del famoso fotografo Francesco Leoni che annotava giornalmente i servizi effettua e i relativi negativi, alla digitalizzazione dello stesso.

Tutte le visite si svolgono dalle ore 17.00 alle ore 18.00 e sono gratuite e fruibili previa prenotazione.