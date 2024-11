Al Festival Orientamenti gli incontri con le “Stelle nello Sport” Magnini, Cerruti e Ghiraldini

Genova. Tre “dreamers” straordinari. Tre campioni “in campo” e nella vita. Filippo Magnini, Linda Cerruti e Leonardo Ghiraldini saranno protagonisti al Festival Orientamenti dal 13 al 15 novembre ai Magazzini del Cotone, nel Porto Antico di Genova. Incontreranno gli studenti, racconteranno le proprie esperienze, le sfide, i sogni e come li hanno realizzati. Toccheranno tematiche importanti: dal doping alle discriminazioni di genere per arrivare al fair play e al valore del “gruppo”.

Sono aperte le iscrizioni sul portale di Orientamenti con la possibilità per i docenti di riservare i posti per l’intera classe. Anche questa volta sarà sold out per queste brillanti “Stelle nello Sport”.

Filippo Magnini sarà protagonista al Festival Orientamenti nella giornata di apertura, Mercoledì 13 novembre, alle ore 10:30. Cosa c’è alla base dei successi di un nuotatore? Impegno, mentalità, sacrificio: così si affrontano le sfide europee, mondiali e olimpiche in una disciplina che richiede tantissimo impegno. Filippo Magnini racconterà la sua scalata verso l’eccellenza. Iscrizioni al link https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/re-magno-e-la-vittoria-dello-sport-pulito-incontro-con-filippo-magnini

Linda Cerruti racconterà la storia dell’amore per il nuoto artistico. Venticinque anni ininterrotti, tra le prime gare regionali e la sua terza Olimpiade. Una storia di successo, raggiunto in una disciplina che racchiude numerose abilità: dall’allenamento all’espressività, passando per la sincronia con le compagne. Linda illustrerà le grandi qualità di una disciplina che riassume eleganza e tecnica. Appuntamento fissato per Venerdì 15 novembre alle ore 10:00 con iscrizioni al link https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/larte-del-nuovo-contro-le-discriminazioni-di-genere-incontro-con-linda-cerruti

Leonardo Ghiraldini racconterà il percorso della Nazionale di Rugby. L’ingresso nel Sei Nazioni contribuisce all’incremento della popolarità con stadi pieni di persone che scoprono i valori di una disciplina di squadra. In campo, al fischio finale, la battaglia sportiva tra due Nazionali finisce e sfocia nell’amicizia tra giocatori, uomini e donne, di paesi diversi. Il fairplay in campo si specchia anche nel comportamento delle tifoserie. Appuntamento fissato per Venerdì 15 novembre alle ore 17:00 con iscrizioni aperte al link https://festival.orientamenti.regione.liguria.it/programma/il-rugby-lo-sport-del-fair-play-che-fa-squadra-con-il-pubblico