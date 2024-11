Ai domiciliari per stalking verso la ex compagna, minaccia e picchia il padre: 40enne in manette

Genova. Un 40enne italiano è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito il padre. E’ successo a Santa Margherita. L’uomo era finito ai domiciliari dopo che aveva violato la sorveglianza speciale che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla ex compagna che lo aveva denunciato per stalking.

Ieri sera però, diversi condomini hanno sentito urla e rumori provenienti dall’abitazione dell’uomo che il padre stava ospitando. Entrati nell’appartamento i militari dell’arma hanno della compagnia di Santa Margherita hanno scoperto che poco prima il 40enne aveva prima minacciato e poi aggredito il padre.

Per questo l’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi.