Aggressione al capotreno, Forza Nuova organizza le ronde: “Passeggiate per la sicurezza”

Genova. “Dopo l’accoltellamento di un capotreno da parte di un immigrato alla stazione di Genova, Forza Nuova ha deciso di organizzare nei prossimi giorni Passeggiate per la Sicurezza in città e sui treni. Questo episodio, insieme a diversi stupri avvenuti in altre città, dimostra il fallimento del Governo Meloni su un tema cruciale: immigrazione e sicurezza”.

Con queste parole Angelo Riccobaldi, segretario Regionale Liguria di Forza Nuova, formazione di estrema destra, ha annunciato, attraverso un comunicato stampa, l’organizzazione di alcune ronde, a seguito dei fatti di cronaca avvenuti ieri sul treno regionale per Busalla, dove un controllore è stato accoltellato mentre verificava i biglietti.

“Forza Nuova ritiene inoltre che Salvini pagherà presto il prezzo delle sue parole vuote di fronte alle politiche disastrose del governo e rischia di subire la stessa sorte di Sánchez in Spagna, fischiato e inseguito dalla gente per non aver fatto nulla per la sua popolazione dopo l’alluvione – ha aggiunto – Se il Governo Meloni non è in grado di proteggere i cittadini, Forza Nuova si impegnerà a reagire, invitando tutti i genovesi a unirsi per difendere la comunità.