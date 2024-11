Cantieri, incidente ed “esodo” verso l’outlet per il black friday: caos traffico in A7

Genova. Mattinata di caos sul nodo autostradale ligure, in particolare sulla A7, per la presenza dei cantieri in concomitanza con gli sconti per il black friday e le tante persone che si sono messe in macchina per raggiungere l’outlet di Serravalle.

Le code si sono registrate, a tratti, tra i caselli di Masone e Ovada per i cantieri, ma la situazione è stata aggravata da un incidente che si è verificato tra i caselli di Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano.

Non ci sono stati feriti gravi, ma sul posto è comunque intervenuta la polizia stradale e le code e il traffico sono aumentati. Intorno alle 10.30 sul tratto autostradale si procedeva a singhiozzo, e molti automobilisti si sono ritrovati fermi. Sempre per il black friday, “tappo” al casello di uscita di Serravalla Scrivia proprio per le tante persone che si sono dirette all’outlet per lo shopping.