A Tursi la mostra “Come in uno specchio” realizzata da persone con disabilità intellettiva

Genova. È stata inaugurata oggi, e resterà allestita fino al 14 novembre nel cortile di Palazzo Tursi, l’esposizione dal titolo Come in uno specchio, un’iniziativa patrocinata dal Comune e organizzata dai ragazzi del centro diurno Jona, presidio di riabilitazione della cooperativa sociale Genova Integrazione a marchio Anffas, che accoglie 110 persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo.

Concept del progetto, la libera interpretazione del tema dello specchio come occasione per guardarsi ma anche per aprire varchi verso nuove possibilità, in un percorso di sperimentazione e ricerca artistica.

Da questo presupposto, sono scaturite sculture tridimensionali costruite con materiali differenti (scatole, giornali, specchi) realizzate dalle persone con disabilità che, con il supporto degli educatori e la supervisione dell’arteterapeuta, hanno potuto affinare e sviluppare le proprie capacità.