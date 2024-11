A Recco arriva la casa domotica per dare supporto alle persone con disabilità

Recco. La giunta Gandolfo ha approvato un progetto rivoluzionario per la creazione di appartamenti domotici in via Trieste, al civico 3, al fine di garantire la massima autonomia, qualità della vita e dignità alle persone con disabilità.

“Le città devono diventare inclusive, utilizzando la tecnologia per superare le barriere e creare ambienti di vita per tutti, semplificando la vita delle persone con disabilità – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli – l’obiettivo primario del progetto è favorire l’autonomia di ciascuna delle persone che saranno accolte negli appartamenti”.

Il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, prevede la realizzazione di un’unità immobiliare domotica didattica per disabili, destinata ad attività di informazione, apprendimento e primo approccio al concetto di casa intelligente. “Lo scopo di questo progetto – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Davide Manerba – costituisce quella spinta al mantenimento e al miglioramento delle abilità delle persone con disabilità permettendole di vivere in modi più indipendente e autoresponsabile, allontanando il rischio di autoemarginazione”.

Con un investimento di 300mila euro, è prevista l’installazione di ausili domotici specifici per diverse disabilità, come pulsanti a parete con punzonatura Braille, comandi vocali, joystick e sistemi di videosorveglianza. Il progetto, inoltre, comprende il rinnovamento completo di uno dei due alloggi, l’adeguamento del secondo, la riqualificazione energetica degli immobili, l’installazione di un montascale a poltroncina e la rifunzionalizzazione degli impianti tecnologici con sistemi di illuminazione a basso consumo e dispositivi di sicurezza.