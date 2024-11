“A maglie scoperte”, lo spettacolo teatrale con le donne vittime di violenza torna in scena alla Tosse

Genova. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, lunedì 25 novembre alle ore 20.30 presso la sala Agorà del Teatro della Tosse andrà in scena “A maglie scoperte“, lo spettacolo teatrale nato dal laboratorio del Teatro dell’Ortica e del Centro per Non Subire Violenza, insieme alla Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse, che porta sul palco le donne vittime, in un poetico ed evocativo itinerario tra i nodi, le relazioni e le trame che si celano dietro la violenza di genere.

“A maglie aperte”, con la regia di Ilaria Piaggesi e Romina Soldati, è l’ultimo risultato del laboratorio teatrale del Centro antiviolenza che unito alla ricca esperienza di teatro sociale dell’Ortica, hanno progettato, scritto e realizzato un’opera di forte impatto emotivo e di grandi significati legati alla violenza di genere. Lo spettacolo è costruito intorno al tema dello svelamento e del racconto di sé, come occasioni di condivisione, elaborazione e ascolto di sé e dell’altro, intrecciato con una visione critica della società in cui viviamo, che ospita e non tutela dalla violenza di genere.

Il cuore di quest’opera sta nel percorso laboratoriale svolto in questi anni: uno spazio di libera espressione che attraverso la narrazione autobiografica, la pratica del non giudizio e il confronto tra le donne facilita la nascita di nuove consapevolezze e di una ridefinizione delle sofferenze patite. La scoperta delle proprie fragilità, la ri-definizione delle violenze subite attenua il senso di colpa che spesso le accompagna e fa scaturire una energia propositiva che le aiuta nel cammino di uscita dalla violenza.