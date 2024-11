A Genova una settimana di iniziative per ricordare il bibliotecario Francesco Langella

Genova., Sarà un girotondo lungo una settimana, da lunedì 18 a sabato 23 novembre, quello che ruoterà intorno alla figura di Francesco Langella, il “bibliotecario con barba e baffi” scomparso pochi mesi fa. Non sarà solo la biblioteca De Amicis a ricordare il suo storico responsabile scientifico, ma anche moltissime altre realtà che hanno contribuito a creare un caleidoscopico calendario di proposte, sparse in tutta la Liguria, in Piemonte e in Lombardia, tutte incentrate sulla lettura ad alta voce e sull’arte di raccontare storie.

L’iniziativa, che si chiama Tutti a bordo con Francesco! ed è promossa dalla Biblioteca De Amicis e dal sistema bibliotecario urbano in collaborazione con AIB Liguria, Nati per Leggere Liguria e il gruppo di lettrici volontarie Mileggiamé, coinvolge circa 50 soggetti tra biblioteche, scuole, ludoteche, case di quartiere e altre realtà con cui Francesco Langella aveva collaborato negli anni, disseminando buone pratiche legate alla lettura con bambini e ragazzi.

Il programma completo al link: https://www.bibliotechedigenova.it/evento/23844

Il clou dell’iniziativa, dopo una settimana di appuntamenti che spazieranno tra letture e attività creative, laboratori di collage e consigli di lettura, approfondimenti pedagogici sulla lettura ad alta voce e dediche di alberi al suo ricordo, sarà sabato 23 novembre alla biblioteca De Amicis, con un’intera giornata dedicata a Frank.

Si inizia in sala Luzzati, con una mattinata di approfondimenti rivolti a insegnanti, educatori, bibliotecari e interessati al tema della lettura ad alta voce: con “Barba, baffi e libertà”, il gruppo territoriale genovese di MCE (Movimento Cooperazione Educativa) ripercorrerà il percorso di una vita ricca di impegno civile e passioni attraverso interventi, racconti e proposte laboratoriali aperte a tutti. Iscrizioni al link https://forms.gle/h9M3NS9Dk9BzEt2u9

Il pomeriggio, invece, sarà imperniato sulle parole, sul racconto, sull’emozione.

Si comincia alle 16.30 con un momento coinvolgente e colorato, con le “Letture sotto il gelso”: gli alberi davanti a porta Siberia, tanto amati da Langella, ospiteranno la musica e le parole delle “cantastrocche” di Mirko Barbieri e le letture animate del gruppo “Mileggiamé”.

A suggellare il rapporto tra Francesco e quest’area resterà una targa in ottone in ricordo, posizionata sulla sua panchina preferita da Porto Antico spa.

A seguire, alle 17.30 in sala Luzzati, un momento più intimo e delicato, che ci avvicinerà a un Langella inedito e poco conosciuto: Dario Apicella, accompagnato nella parte musicale da Giovanni Parodi, presenterà “Mattia e la luna”, un ricordo poetico e profondo con letture e intermezzi musicali che proporrà le poesie tratte dall’omonimo libro scritto da Francesco Langella.

Per partecipare alle attività in biblioteca del pomeriggio prenotare al numero 010 5579560 oppure via mail a deaprenotazioni@comune.genova.it indicando un recapito telefonico.