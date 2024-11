A Genova seminario su incidenti e incendi di veicoli in ambito stradale

Genova. Un seminario su “Incidenti e incendi di veicoli in ambito stradale, pianificazione operativa integrata e modalità di intervento nell’approccio alle situazioni critiche” è in programma sabato 23 novembre dalle 9 alle 15.25 nell’auditorium centro congressi Cba al San Martino di Genova.

Il seminario si focalizzerà sulla sicurezza sul lavoro ed in particolare sulla pianificazione operativa congiunta tra VV.F., 118 Liguria Soccorso, Polizia Stradale, personale NUE e delle concessionarie, in occasione di interventi di soccorso per incidenti in ambito stradale, nei quali occorre valutare preventivamente ogni dettaglio dello scenario di rischio. Saranno analizzati casi di studio che rimarcano l’importanza della corretta comunicazione tra le Sale Operative che concorrono alla gestione delle emergenze, evidenziando come un’adeguata sinergia tra le diverse forze in campo possa migliorare l’efficacia e la sicurezza delle operazioni di soccorso. L’evento affronterà anche le sfide legate all’integrazione della sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti e come queste influenzino le strategie interventistiche. In un mondo in continuo movimento, la capacità di adattarsi e rispondere rapidamente, può salvare vite.

Programma

Apertura e benvenuto da parte di Marco Damonte Prioli – direttore generale Policlinico San Martino.

Saluti istituzionali dei patrocinatori:

Francesco Santi – presidente Aias – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza

Giuseppe Sciutto – presidente onorario Nitel – Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica

Mario Bruno Lanciano – presidente comitato tecnico gallerie Piarc Italia – Associazione Mondiale della Strada

Interverranno:

Andrea Furgani – Medico, U.O. Emergenza Territoriale (112 & 118)

Giorgio Picasso – Operatore, U.O. Emergenza Territoriale (112 & 118)

Angelo Fadigati – Operatore, U.O. Emergenza Territoriale (112 & 118)

Francesco Patrone – Medico, U.O. Emergenza Territoriale (112 & 118)

Gianmarco Angeletti – Responsabile Esercizio, Direzione 1° Tronco – Autostrade per l’Italia

Maria Grazia Ciardo – Vice Questore Polizia di Stato

Gianluca Romano – IA VV.F. Genova – Coordinatore gruppo di lavoro regionale incidenti stradali

Marco Boin – CSE VV.F. Genova – Gruppo di lavoro provinciale incidenti stradali

Luca Puppa – CSE VV.F. Comando Venezia – Gruppo di lavoro nazionale incidenti stradali – Componente dell’ITA

Extrication team al “World Rescue Challenge Azores 2024”

Fabio Albino – ECSE VV.F. Reparto volo Genova – Elisoccorritore

Andrea Tommasi – PAVFE VV.F. Reparto volo Genova – Pilota elicottero

Marko Metlika – VFC VV.F. Comando Venezia – Gruppo di lavoro nazionale incidenti stradali – Componente dell’ITA. Extrication team al “World Rescue Challenge Azores 2024”

Sandro Pelissero – CR VV.F. Comando di Torino in quiescenza – Gruppo di lavoro nazionale incidenti stradali

Davide Merello – Vice Ispettore Polizia di Stato