A Genova presentata la prima associazione di imprenditori  di origine latinoamericana

Genova. Presso la sede del tour operator e agenzia viaggi Kledamys Travel si sono dati appuntamento il direttivo ed i soci della recentemente creata associazione denominata ‘Rete degli Imprenditori Latinoamericani in Italia – APS’. L’obbiettivo principale della stessa è quello di promuovere e valorizzare le attività dei propri associati oltre che consolidare legami forti con la città.

Infatti, sono tanti i settori che raggruppa questa associazione, dal turismo e ai viaggi, alla programmazione e sviluppo di applicazioni e siti web, comunicazione ed ufficio stampa, gallerie d’arte e librerie, gastronomia ed un’officina meccanica.

A fare da capofila dell’associazione la imprenditrice nel settore gastronomico e proprietaria del ristorante Gusto Latino sito in Via Pre 134R, e del Bar-Ristorante Tropical, sito in Via del Campo 11R, la signora Martha Veloz Coello, la quale durante la prima assemblea dei soci è stata votata all’unanimità come presidente. Martha, ha una esperienza quasi ventennale in questo settore, infatti, la possiamo considerare come una vera e propria referente della cultura gastronomica in Italia.

Oltre a lei, i due vicepresidenti, il primo l’ingegnere Jose Loor, il quale è proprietario dell’officina ‘Jose Loor Autoriparazioni’, sita in via Caveri 21A/R. Assieme a lui Miguel Guerra e Carolina Delgado, del comparto turistico e dei viaggi con oltre 15 anni di esperienza in questo settore con la rinomata Tsachilas Viaggi in Via Carlo Rolando 150/52 R

A compiere un ruolo fondamentale è il signore, David Pazmino Torres, mediatore interculturale ed esperto in tematiche politico-diplomatiche, per l’associazione compie il ruolo di segretario generale.

Completano il direttivo dell’associazione la consigliere signora Olga Guerra, proprietaria della Kledamys Travel, sita in Via Pieragostini 39R, un punto degno di nota e che durante la progettazione del suo business plan, Olga ha scelto di creare un’equipe di lavoro quasi nella sua totalità al femminile. Per continuare, la signora Guisela Veloz, proprietaria di varie attività nel territorio genovese impegnata principalmente nel settore della gastronomia per l’associazione compie il ruolo di consigliere. Guisela insieme a Martha sono state portatrici della cultura gastronomica ecuadoriana nel territorio ligure.

Infine, completano il cerchio il signor Guido Marchese ed il noto artista ecuadoriano Victor Hugo Camposano entrambi facenti parti dell’associazione Shalon a cui fa capo la casa della Bibbia in Via Buranello 128R ed anche la Galleria d’arte Divine Art quest’ultima curate da pittore prima citato.

Ad abbellire l’incontro di presentazioni altre aziende locali invitate, tra cui nel settore vinicolo, dei servizi legali e consulenti aziendali, dell’istruzione e formazione, programmazione ed sviluppo web,

traduttori, periti, dei servizi alla persona, e tante altre aziende, un ringraziamento speciale va direttore del Banco di Cherasco, il dott. Luca Carrara il quale era presente.

I punti degni di nota sono stati tanti, tra cui la presenza delle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Dominicana, nella persona del Dott. Nelson Carela, Del Console Generale del Peru, il Dott. Carlos Taveras, del Viceconsole dell’Ecuador, Dott. Edison Paredes, dell’Avv. Silvia bossi in rappresentanze del Consolato Onorari dell’Ungheria guidato dell’Avv. Giuseppe Giacomini.

Ad aprire la serata in rappresenta dell’amministrazione comunale l’Avv. Mario Mascia, Assessore allo sviluppo economico. Era presente anche l’avv. Matteo Campora, assessore comunale al trasporto, ambiente ed energia. Ha preso parte all’evento di presentazione anche il Dott. Daniele Pallavicini, in rappresentanza di confcommercio. Oltre a loro anche il consigliere comunale delegato alle vallate, Alessio Bevilacqua ed il consigliere comunale Federico Barbieri.

Durante la serata gli invitati alla presentazione hanno potuto conoscere le attività facenti parte dell’associazione attraverso diversi stand, in particolar modo, hanno apprezzato come da tradizione l’ottima gastronomia.

A compiere l’incarico di addetto stampa e pubbliche relazioni, Ivonne Torres Tacle. Si ringrazia il fotografo Bruno Oliveri per il prezioso servizio.