A Genova la “Hall of Fame Martial Arts Italy World Round Union of Grand Masters”

Genova. Il Tower Genova Aiport Airport Hotel & Conference c Center ospiterà il 23 novembre la quarta edizione della “Hall of Fame Martial Arts Italy World Round Union of Grand Masters”, appuntamento dedicato alle arti marziali, e sport da combattimento e facente parte del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport e che porterà in città Maestri e atleti di caratura internazionale.

L’evento è organizzato dalla I.K.M.O – International Krav Maga Organization, che proprio quest’anno celebra i suoi vent’anni di attività nel capoluogo ligure. L’I.K.M.O. è un’associazione sportive sportiva dilettantistica, create creata da un team di professionisti e di maestri di arti marziali altamente qualificati, con la direzione tecnica organizzativa affidata al Gran Master Marco Morabito, direttore tecnico internazionale e inserito tra i primi dieci Maestri al mondo. Lo scopo dell’associazione è lo studio e l’approfondimento dei migliori sistemi di difesa personale, con particolare attenzione delle alle discipline del Krav Maga e del Kapap (Israele) e del Russian Martial Arts System Russian Martial Arts Systema (Russia).

Negli anni, infatti, I.K.M.O. ha collaborato con Maestri di tutto il mondo organizzando corsi di difesa personale per donne/uomini/ragazzi, corsi antibullismo, per corsi istruttori, corsi speciali riservati a forze di polizia e militari, boot camp, workshop, lezioni e programmi personalizzati nel settore della difesa personale e sicurezza operativa e professionale. Il centro internazionale dove la città di Genova può trovare la massima espressione di professionalità nella gestione psicologica comportamentale e tecnica alla difesa personale è presso la Genova Academy ASD, presso corso Aurelio Saffi 46r, in Carignano.

«Sabato sarà una vera e propria full immersion nel mondo delle arti marziali, una giornata davvero ricca di appuntamenti alla presenza dei più grandi maestri e di atleti di fama internazionale. Un’opportunità per tutti loro per scoprire le bellezze e le eccellenze della nostra città ed un’occasione per i genovesi per ammirare il fascino di queste arti – dice l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi – Il contesto perfetto per festeggiare i vent’anni di attività della I.K.M.O., società sportiva del nostro territorio che, sotto la guida del Grand Master Marco Morabito, porta avanti un’importante attività di promozione dello sport e dei suoi valori a 360° gradi e che ha fortemente voluto organizzare questo prestigioso appuntamento nella nostra città, proprio nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport».

«Sono felice che con la I.K.M.O. siamo a presentare la quarta edizione della “Hall of Fame Martial Arts Italy World Union of Grand Masters” – dice Marco Morabito, direttore tecnico e Gran Master -, evento di importanza mondiale che darà ulteriormente lustro alla nostra bella città di Genova, testimoniando le nostre culture e tradizioni ai paesi presenti all’evento del 23 novembre. Dopo molti anni di insegnamento nelle arti marziali, negli sport da combattimento e nella difesa personale in varie nazioni, siamo riusciti come I.K.M.O. a portare a Genova alcuni tra i più bravi Maestri di varie discipline marziali sia italiani che provenienti dall’estero, per poter dare alla cittadinanza che interverrà all’evento un’opportunità più unica che rara, potendo praticare in un unico giorno le arti marziali direttamente dai numeri uno al mondo. La parte finale dei seminari sarà da me condotta e sarà dedicata alla difesa personale, durante la quale anche tutti i Maestri presenti potranno praticare i programmi professionali riconosciuti a livello internazionale della I.K.M.O., che ha il suo centro di formazione presso la palestra Genova Academy ASD corso Aurelio Saffi 46r. Essendo l’unico Maestro autorizzato in Italia a poter organizzare questo tipo di evento sono ancora più orgoglioso di poterlo fare nella mia città natale. Ringrazio le istituzioni locali quali il Comune di Genova e la Regione Liguria. Vi aspetto sabato 23 novembre ore 9.30 presso la Sala Conferenze Hotel Tower Genova Airport Hotel & Conference Center».

Programma dell’evento

Seminari Multidisciplinari

La giornata del 23 novembre si aprirà alle ore 10 per terminare alle ore 17, con seminari multidisciplinari accessibili a tutti, anche senza esperienza pregressa. Le sessioni saranno condotte da Maestri di fama internazionale e offriranno l’opportunità di apprendere e condividere tecniche e conoscenze di diverse discipline marziali e sport da combattimento.

Location: Sala Conferenze presso Tower Genova Airport Hotel & Conference Center.

Aperitivo e Cena di Gala

Alle ore 20.30 20:00 l’evento proseguirà con un aperitivo seguito dalla Cena di Gala alle 21:00, durante la quale verranno premiati Maestri e istruttori partecipanti. La serata sarà arricchita da spettacoli marziali, musicali e canori. Anche questa sezione dell’evento è aperta a tutti previa prenotazione.

Location: Sala Conferenze presso Tower Genova Airport Hotel & Conference Center.

Informazioni

Gli ospiti potranno venire ai seminari direttamente sabato 23 novembre ore 9,30 dopo essersi registrati e pagato la quota di ingresso presso il Tower Genova Airport Hotel & Conference Center. Oppure tramite il sito www.ikmo.it nella sezione eventi. L’ aperitivo e la cena di gala sono aperti a tutti tramite prenotazioni esclusivamente on line sempre sul sito I.K.M.O. Informazioni su prenotazioni, iscrizioni e dettagli, contattare hofitaly2024@gmail.com.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per provare e praticare varie discipline marziali e sport da combattimento. Verranno rilasciati attestati di partecipazione firmati dai Maestri docenti presenti.