A Genova il primo festival della Giornata del migrante e della famiglia ecuadoriana

Genova. Questa mattina il console generale dell’Ecuador a Genova, Oscar Izquierdo, è stato ricevuto a palazzo Tursi dall’assessore al Lavoro e Sviluppo economico Mario Mascia e dalla consigliera delegata ai Rapporti con gli enti nazionali e internazionali, Barbara Grosso, per una visita di cortesia.

Durante l’incontro il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova ha annunciato che sabato 23 novembre, presso Music for Peace, a Sampierdarena, si terrà il primo “Festival della Giornata del Migrante e della Famiglia ecuadoriana”.

“La collaborazione tra il Comune e il Consolato – dichiara l’assessore Mario Mascia – da sempre coinvolge l’intero territorio, i musei e le diverse articolazioni dell’Amministrazione, ed è per noi preziosa, perché contribuisce a sensibilizzare la città, facilitando la convivenza tra i nostri cittadini. Siamo dunque molto felici che il Console Generale ci abbia onorato della sua graditissima visita e che Genova ospiti l’evento, che coinvolgerà oltre 40 espositori ecuadoriani con i loro prodotti e servizi, facendosi promotori del turismo, della gastronomia e dell’artigianato”.

“Questo incontro- dichiara la consigliera Barbara Grosso– ha ulteriormente rinsaldato i rapporti tra due istituzioni profondamente radicate nel tessuto economico e sociale di tutta la regione. Sono, infatti, quasi 11mila i cittadini ecuadoriani che abitano a Genova, la comunità straniera più grande del nostro territorio, e in nessun’altra zona d’Italia sono così numerosi. Per questo è un dovere per noi alimentare la loro integrazione e partecipare attivamente alle iniziative della loro comunità”

Il festival si svolgerà sabato 23 novembre, in Via Ballaydier 60 a Sampierdarena, dalle 10 alle 16,30 e la cultura ecuadoriana sarà protagonista con un programma artistico di folklore e musica. Il Consolato Generale dell’Ecuador a Genova invita tutti i cittadini ad assistere al Festival che ha lo scopo di promuove l’integrazione sociale e culturale.