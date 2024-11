A Daniele Franco e Piero Paolo Delprato i premi all’economia internazionale

Genova. Sono l’economista Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, e l’imprenditore Piero Paolo Delprato, leader del Racing Force Group. A partire dalle 15.30 l’evento “Stato e mercato: aspetti politici ed economici” e alle 17.30 la consegna dei premi da parte del presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio e del direttore di “Economia Internazionale/International Economics” Giovanni Battista Pittaluga.

L’evento è patrocinato dal Comitato per i 150 anni di Luigi Einaudi, che fu tra i fondatori della rivista. Presentato il numero speciale della rivista dedicato a Luigi Einaudi

I premi sono stati consegnati nel corso dell’evento organizzato da Camera di Commercio e Istituto di Economia internazionale dal titolo “Stato e mercato: aspetti politici ed economici patrocinato quest’anno dal Comitato per i 150 anni di Luigi Einaudi. E al grande economista e scienziato sociale, primo Presidente eletto della Repubblica – che fu anche tra i fondatori della Rivista “Economia Internazionale” – è stato dedicato un numero speciale della prestigiosa pubblicazione, presentato e distribuito oggi ai partecipanti all’evento. Einaudi fu infatti una figura centrale nel dibattito tra Stato e mercato, e pose in evidenza la necessità di equilibrio tra intervento statale e libertà di mercato, nell’ambito di una visione liberale ma attenta alle questioni sociali.

L’evento si è aperto con l’intervento del presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, seguito dalla tavola rotonda moderata dal caporedattore del TGR Liguria Luca Ponzi con la partecipazione di: Emma Galli, Università Sapienza di Roma e Direttrice del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Einaudi, Angelo Panebianco, Università di Bologna, editorialista, membro del Comitato Nazionale per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, Giovanni Battista Pittaluga, Direttore scientifico rivista Economia Internazionale e Università di Genova e i due premiati, l’imprenditore Piero Paolo Delprato e l’economista Daniele Franco.

Nel 2019 Delprato ha guidato l’acquisizione del gruppo BELL, leader mondiale nello sviluppo e produzione di caschi, e della start-up Zeronoise specializzata in sistemi di comunicazione per caschi. Il suo gruppo, Racing Force Group, è partito da Ronco Scrivia dove ha tuttora la sede legale, per espandersi nel Bahrein e negli USA, è quotato alle borse di Milano e Parigi ed è leader mondiale nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport e l’abbigliamento sportivo.

“Un imprenditore – commenta il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – che ha saputo combinare capacità di visione, innovazione tecnologica e un’attenzione costante alla sicurezza. La sua leadership e la sua capacità di visione strategica sono state determinanti per il successo globale di Racing Force Group, grazie alla quale è diventato una delle figure più influenti nel campo della sicurezza per il motorsport a livello internazionale.

L’economista Daniele Franco, che oggi ha ricevuto da Giovanni Battista Pittaluga il premio “Economia Internazionale”, ha ricoperto ruoli di primo piano al governo (è stato Ragioniere Generale dello Stato e Ministro dell’Economia e delle Finanze), in Banca d’Italia (è stato prima Vice Direttore e poi Direttore Generale), presso la Commissione Europea e il G20. Oggi è Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma e Direttore Scientifico della Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

“Il premio Economia Internazionale – precisa Giovanni Battista Pittaluga – gli viene attribuito per i suoi contributi alla politica economica e per aver contribuito a rafforzare la stabilità finanziaria del Paese e ad accrescerne la credibilità in ambito internazionale, oltre che per aver promosso una visione equilibrata e sostenibile della crescita economica.”

Al premio consegnato dal Prof. Pittaluga si è aggiunto il premio speciale della Famiglia Manzitti, che anche quest’anno ha affiancato Camera di Commercio e Istituto di Economia Internazionale.