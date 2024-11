“Io, Bob e gli altri”, il 28 novembre presentazione del docufilm sul musicista Sergio Morselli

Genova. Giovedì 28 novembre alle 19 presso il locale Librìdo in Piazza dei Truogoli di Santa Brigida 27, nel centro storico di Genova, si terrà la presentazione del docufilm sul musicista Sergio Morselli intitolato “Io, Bob e gli altri”.

Moderatore dell’evento sarà il giornalista Claudio Gambaro. Si parlerà del documentario, di ciò che si è voluto raccontare e del messaggio che si è voluto trasmettere; saranno presenti il musicista Sergio Morselli e il regista della pellicola Marco Piras.

Al termine della chiacchierata, ci sarà un bellissimo momento live che vedrà Sergio Morselli, l’armonicista Ernesto Miglietta e il chitarrista Angelo Perna esibirsi in pezzi che richiamano il cammino della carriera del batterista e percussionista Morselli e la vita di tutti coloro che amano la buona musica.

Come si racconta anche nel libro di Alessandro Mancuso “Una vita per la musica”, Sergio Morselli è un musicista con oltre cinquant’anni di carriera sulle spalle, che ha suonato per un buon numero d’artisti della musica leggera degli ultimi decenni del XX secolo e dell’inizio del XXI. Qualcosa da raccontare, anzi più di qualcosa, lui ce l’ha di sicuro. Con le sue batterie ha girato il mondo e ha suonato praticamente dappertutto.