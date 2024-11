Commemorazione defunti, sabato 2 novembre piazzale Resasco adibito a parcheggio

Genova. Domani, sabato 2 novembre, dalle 8 alle 18, piazzale Resasco sarà messo a disposizione per la sosta delle auto private.

In occasione della commemorazione dei defunti, il cimitero di Staglieno e i 34 cimiteri cittadini resteranno aperti fino a domani sabato 2 novembre, con orario continuato dalle 7.30 alle 17 (ultimo accesso alle 16.30).

Per chi preferisse non impattare sul traffico e volesse utilizzare il trasporto pubblico locale, a questo articolo tutte le informazioni per i servizi Amt potenziati.

Sempre domani, alle 9 nel cimitero di Staglieno si terrà, come ogni anno, la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Parteciperà il vicesindaco di Genova Piciocchi.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si svolgerà la Santa Messa aperta alla cittadinanza, nel viale della Fede antistante il Pantheon. Sarà celebrata dall’arcivescovo monsignor Marco Tasca.

“In previsione del forte afflusso di visitatori del cimitero di Staglieno in occasione della commemorazione dei defunti, domani il piazzale sarà fruibile per la sosta di chi, da Genova o da altre località, farà visita ai propri cari – dichiara il vicesindaco Pietro Piciocchi – ringrazio Amt per la disponibilità a trovare una soluzione temporanea alternativa per il rimessaggio dei mezzi e il municipio Media Val Bisagno e il presidente Uremassi per la fattiva collaborazione”.

In occasione della commemorazione dei defunti il Comune di Genova ha organizzato alcune visite guidate gratuite dal titolo “Staglieno. Arte e bellezza” (https://staglieno.comune.genova.it/it/visite): domani l’ultima alle 11.30, ad accesso libero e gratuito, senza prenotazione.