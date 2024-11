“16 mm. alla rivoluzione”, il film con Luciana Castellina al nuovo Cinemino Ad Astra

Genova. Venerdì 8 novembre alle ore 21,00 al Cinemino Ad Astra (vico Cittadella, da Via Balbi) proiezione del film “16 mm. alla rivoluzione” (2023) di Giovanni Piperno, presentato dalla protagonista, Luciana Castellina.

Il film (prodotto dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico – AAMOD) è un viaggio nella storia del Partito Comunista Italiano, attraverso immagini d’archivio prodotte dal Partito stesso tra gli anni Cinquanta e Ottanta e girate da grandi registi (da Ugo Gregoretti a Ettore Scola, Gillo Pontecorvo, Gianni Serra, Giuseppe Bertolucci e altri).

Materiali che ci mostrano l’Italia, da Togliatti alle grandi manifestazioni di piazza, incontrando lo sguardo lucido di Luciana Castellina e indagando su cosa rimanga oggi di un’esperienza che ha coinvolto milioni di persone. Nel viaggio riemerge il senso di una politica fatta di impegno, solidarietà, confronto e un modo di fare film libero, sperimentale, dal basso, empatico, militante.

«Il Pci sembra che ci sia ancora; se ti volti in giro, sembra ci siano passati tutti dentro quella storia, anche se a giudicare dall’esito del voto non lo si direbbe. Perché in un mondo intristito dalla solitudine e dagli egoismi, in cui tutto è trasformato in merce, quelle ‘cose belle’ è ancora legittimo e giusto raccontarsele”». (Luciana Castellina, in “16 mm. alla Rivoluzione”)

L’evento è organizzato da Fondazione Diesse di Genova, Associazione Archivio dei Movimenti, Associazione 28 Dicembre e Cinemino Ad Astra. Ingresso libero. Richiesta tessera ARCI