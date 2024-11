13 novembre, Lush e Mog Genova insieme per la “giornata mondiale della gentilezza”

Genova. Lush, brand di cosmetici freschi e fatti a mano, e MOG Mercato Orientale Genova, si uniscono mercoledì 13 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, proponendo un laboratorio di cosmesi fresco e fatto a mano, all’insegna della collaborazione, una delle chiavi per diffondere la gentilezza nel mondo.

Dalle ore 16 alle ore 18 presso l’aula Fornelli di MOG Mercato Orientale Genova in via XX Settembre, 75r, sarà possibile mettere le mani in pasta e partecipare a un laboratorio creativo per realizzare uno dei prodotti più iconici di Lush: con l’aiuto e la guida dello staff dello store Lush Genova (di via S. Vincenzo 197/B), i partecipanti potranno creare una bomba da bagno dalla fragranza briosa e fruttata.

Inventata e brevettata nel 1989 da Mo Constantine, co-fondatrice di Lush, la bomba da bagno ha conquistato una fama planetaria, frizzando nelle vasche di tutto il mondo e regalando un momento di disconnessione, di cura di sé, lontano da tutto. Un prodotto perfetto per regalarsi un momento di self-care all’insegna del benessere, perché la gentilezza è anche, e forse prima di tutto, quella verso sé stessi.

Durante il laboratorio Lush e MOG Mercato Orientale Genova celebreranno l’importanza del rispetto verso gli altri, sottolineando l’importanza di piccoli gesti inaspettati per diffondere gentilezza nel mondo, migliorare le giornate di chi ci circonda e regalare dei sorrisi. Per stimolare un dialogo all’insegna della positività e della gentilezza, il laboratorio si concluderà con un aperitivo vegano curato da MOG Mercato Orientale Genova. Il 13 novembre, Lush e MOG Mercato Orientale Genova offriranno così un momento di relax e gioia, ricordando alle persone l’importanza di concedersi momenti di evasione, di celebrare la gentilezza e vivere le giornate con un pizzico di magia.

Al termine dell’evento i partecipanti potranno portare a casa la bomba da bagno realizzata durante il laboratorio e non mancheranno sorprese che sapranno rallegrare la giornata. Il momento di gentilezza verso sé stessi potrà così continuare: grazie infatti alla funzione Bathe dell’app Lush è possibile potenziare l’esperienza sensoriale e creare la giusta atmosfera per il proprio bagno, rendendolo un momento non solo all’insegna del benessere ma anche del divertimento. È infatti possibile scegliere tra playlist musicali realizzate ad hoc per essere abbinate alla propria bomba da bagno Lush preferita, e vivere una Bath Experience digitale, con una serie di meditazioni guidate a seconda del proprio mood, ideale per spalancare le porte all’immaginazione attraverso stimoli visivi e sonori.

Il costo del biglietto per partecipare all’evento è € 24

Orari: due slot dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18

Tutte le informazioni sul sito di MOG Mercato Orientale Genova