Zls, il 22 e 23 ottobre a Genova si parla di Business Italia Cina con Spediporto

Genova. Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre la Sala Arazzo di Fondazione Carige (Via Chiossone 10, Genova) ospiterà “Liguria Trade & Investment Forum, una due giorni di confronto e approfondimento, organizzata da Spediporto con la collaborazione di Clickutility Team e il supporto di Shenzhen European Office, dedicata non solo ai temi della logistica ma, in un’accezione più ampia, anche dello sviluppo economico e del territorio.

Martedi’ 22, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà l’incontro “ZLS e Green Logistic Valley, strumenti per lo sviluppo di Genova e della Liguria”. Un tema di grande importanza per l’economia di Genova e di tutta la regione e nel quale si innesta il progetto Spediporto della Green Logistic Valley la cui visione è ampia e declinata anche su tematiche di assoluto rilievo quali l’inclusività, la responsabilità, la sostenibilità.

Numerosi e qualificati i relatori attesi, tra i quali sono annunciati i candidati alla presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci e Andrea Orlando mentre le conclusioni saranno affidate al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi.

Mercoledi’ 23, a partire dalle ore 9.00, sarà la volta di “The Greater Bay Area: business opportunities and future trends between Italy and China”. L’evento è stato organizzato da Spediporto in collaborazione con ICCF Italy China Council Foundation, Associazione Italia-Hong Kong, Italian Chamber of Commerce Hong Kong-Macao, HTDC, con il patrocinio di International Propeller Club.

L’incontro vuole approfondire le possibilità di ulteriore sviluppo dei rapporti commerciali tra il nostro paese e, in particolare, la Liguria e la Cina, sicuramente uno dei mercati che più importanti e con il quale, già in occasione di una recente missione, sono state gettate le basi per possibili, interessanti sviluppi. Anche in questa occasione la platea dei relatori sarà ampia e qualificata, oltrechè di livello internazionale.

Il saluto introduttivo del “Liguria Trade & Investment Forum” sarà affidato al padrone di casa, il Presidente di Fondazione Carige, Professor Lorenzo Cuocolo.