Le trofie al pesto nella top ten dei piatti di pasta più apprezzati dai turisti in vacanza in Italia

Genova. Ci sono anche le trofie al pesto nella classifica dei dieci piatti a base di pasta più apprezzati dai turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Lo attesta una ricerca condotta dall’Unione Italiana Food con il Touring Club Italia, che ha analizzato come la pasta italiana venga percepita, apprezzata e mangiata dai turisti stranieri che visitano il nostro Paese. Le trofie al pesto, una delle eccellenze liguri, hanno ottenuto un punteggio di 3,4, piazzandosi al nono posto in una classifica stilata con punteggio da 0 a 10.

Al primo posto ci sono gli spaghetti alla carbonara (7,8), seguono le lasagne alla bolognese (7), la pasta al pomodoro (6,9), gli spaghetti alle vongole (6,7), gli spaghetti cacio e pepe (5,3), i tortellini in brodo (4,3), la pasta alla norma (3,8). Chiudono la top ten le orecchiette con cime di rapa (2,9).

L’indagine “Pasta Journey, il Grand Tour della pasta”, i cui risultati sono stati diffusi in vista del World Pasta Day 2024 che si celebra il prossimo 25 ottobre, è stata condotta raccogliendo i dati da 100 ristoratori delle città turistiche più famose d’Italia, e dimostra come sia italiano un piatto su quattro dei 14 milioni di tonnellate di pasta consumati nel mondo. Proprio gli italiani si confermano i più grandi consumatori, con oltre 23 chili annui pro-capite (per un totale nazionale di oltre 1,7 milioni di tonnellate), davanti a Tunisia (17 chili), Venezuela (15) Grecia (12,2) e Perù (9,9).